Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Арестован экс-глава Центральной военно-врачебной комиссии

новость дополнена
Инара Рафикгызы
20:57 758

Арестован бывший глава Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Азербайджана Расим Гасанов.

Как сообщает haqqin.az, Бакинский военный суд вынес решение об избрании меры пресечения в отношении Гасанова в виде ареста сроком на 2 месяца и 19 дней.

Согласно информации, Расим Гасанов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и привлечен к ответственности. 

Ему предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 (взяточничество, совершенное повторно), 311.3.3 (взяточничество, совершенное в крупных размерах), 313 (служебный подлог), 341.2.3 (злоупотребление служебным положением или превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана.

Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция
20:00 2822
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции обновлено 21:43
21:43 5859
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 3360
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник новость дополнена
21:25 564
Нетаньяху пригласил Алиева
Нетаньяху пригласил Алиева видео
21:23 590
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
21:04 680
Иранские катера против американского танкера
Иранские катера против американского танкера
20:59 747
Уиткофф у Нетаньяху
Уиткофф у Нетаньяху
20:49 421
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном обновлено 20:21
20:21 1676
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 2475
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
19:43 1296

