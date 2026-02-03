Арестован экс-глава Центральной военно-врачебной комиссии

Арестован бывший глава Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Азербайджана Расим Гасанов.

Как сообщает haqqin.az, Бакинский военный суд вынес решение об избрании меры пресечения в отношении Гасанова в виде ареста сроком на 2 месяца и 19 дней.

Согласно информации, Расим Гасанов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и привлечен к ответственности.

Ему предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 (взяточничество, совершенное повторно), 311.3.3 (взяточничество, совершенное в крупных размерах), 313 (служебный подлог), 341.2.3 (злоупотребление служебным положением или превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана.