Иранские катера против американского танкера

Вооруженные иранские катера во вторник попытались остановить в Ормузском проливе нефтяной танкер под флагом США, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

В сообщении говорится, что, по данным компании по обеспечению морской безопасности Vanguard Tech, шесть иранских катеров, вооруженных пулеметами 50-го калибра, приблизились к танкеру, входившему в стратегически важный пролив, приказали ему заглушить двигатели и приготовиться к досмотру. Однако судно увеличило скорость, и впоследствии его начал сопровождать американский военный корабль, отмечает издание.

Ранее агентство UK Maritime Trade Operations сообщило, что получило информацию об инциденте с участием судна примерно в 16 морских милях к северу от Омана.