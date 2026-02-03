USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Иранские катера против американского танкера

20:59 764

Вооруженные иранские катера во вторник попытались остановить в Ормузском проливе нефтяной танкер под флагом США, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

В сообщении говорится, что, по данным компании по обеспечению морской безопасности Vanguard Tech, шесть иранских катеров, вооруженных пулеметами 50-го калибра, приблизились к танкеру, входившему в стратегически важный пролив, приказали ему заглушить двигатели и приготовиться к досмотру. Однако судно увеличило скорость, и впоследствии его начал сопровождать американский военный корабль, отмечает издание.

Ранее агентство UK Maritime Trade Operations сообщило, что получило информацию об инциденте с участием судна примерно в 16 морских милях к северу от Омана.

Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция
20:00 2845
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции обновлено 21:43
21:43 5889
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 3364
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник новость дополнена
21:25 588
Нетаньяху пригласил Алиева
Нетаньяху пригласил Алиева видео
21:23 617
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
21:04 703
Иранские катера против американского танкера
Иранские катера против американского танкера
20:59 765
Уиткофф у Нетаньяху
Уиткофф у Нетаньяху
20:49 426
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном обновлено 20:21
20:21 1679
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 2477
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
19:43 1304

