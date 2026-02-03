Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху

В Иерусалиме подписан меморандум о взаимопонимании между Израилем и Азербайджаном в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Документ подписали глава Национального штаба по ИИ Эрез Эскель и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Отмечается, что меморандум охватывает суперкомпьютерную инфраструктуру, применение ИИ в ключевых гражданских секторах, совместные исследования и развитие человеческого капитала.

По словам израильской стороны, документ укрепляет стратегическое партнерство и открывает новые возможности для технологического лидерства обеих стран.

Нетаньяху подчеркнул важность меморандума:

«Искусственный интеллект - это не инструмент будущего, а инструмент настоящего. Нам нужно убедиться, что мы входим в число ведущих стран в этой области, и я думаю, что вместе мы можем добиться гораздо большего и лучших результатов» - сказал глава израильского правительства.