USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху

21:04 701

В Иерусалиме подписан меморандум о взаимопонимании между Израилем и Азербайджаном в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Документ подписали глава Национального штаба по ИИ Эрез Эскель и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Отмечается, что меморандум охватывает суперкомпьютерную инфраструктуру, применение ИИ в ключевых гражданских секторах, совместные исследования и развитие человеческого капитала.

По словам израильской стороны, документ укрепляет стратегическое партнерство и открывает новые возможности для технологического лидерства обеих стран.

Нетаньяху подчеркнул важность меморандума:

«Искусственный интеллект - это не инструмент будущего, а инструмент настоящего. Нам нужно убедиться, что мы входим в число ведущих стран в этой области, и я думаю, что вместе мы можем добиться гораздо большего и лучших результатов» - сказал глава израильского правительства.

Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция
20:00 2841
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции обновлено 21:43
21:43 5884
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 3363
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник новость дополнена
21:25 585
Нетаньяху пригласил Алиева
Нетаньяху пригласил Алиева видео
21:23 615
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
21:04 702
Иранские катера против американского танкера
Иранские катера против американского танкера
20:59 759
Уиткофф у Нетаньяху
Уиткофф у Нетаньяху
20:49 426
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном обновлено 20:21
20:21 1679
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 2476
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
19:43 1303

ЭТО ВАЖНО

Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция
20:00 2841
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции обновлено 21:43
21:43 5884
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 3363
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник новость дополнена
21:25 585
Нетаньяху пригласил Алиева
Нетаньяху пригласил Алиева видео
21:23 615
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
21:04 702
Иранские катера против американского танкера
Иранские катера против американского танкера
20:59 759
Уиткофф у Нетаньяху
Уиткофф у Нетаньяху
20:49 426
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном обновлено 20:21
20:21 1679
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 2476
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
19:43 1303
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться