Нетаньяху пригласил Алиева

Как сообщалось ранее, Израиль и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Выступив с речью, премьер Израиля передал свои приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
«Передайте мои самые теплые приветствия президенту Алиеву», - сказал Нетаньяху.
«Мы всегда говорим: «В следующем году в Иерусалиме». Скажите ему (Ильхаму Алиеву – ред.): «В этом году в Иерусалиме». Пусть он приедет и посетит нас. Его будут очень тепло приветствовать», - заявил Нетаньяху.
February 3, 2026