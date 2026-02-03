Зеленый свет для венесуэльской нефти

USD 1.7000
Соединенные Штаты готовятся выдать генеральную лицензию на добычу нефти в Венесуэле. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, Министерство финансов США может опубликовать соответствующий документ уже на текущей неделе.

Цель предполагаемого шага — привлечь компании, связанные с США, к наращиванию объемов нефтедобычи в Боливарианской Республике. Это продолжение линии на постепенное смягчение ограничений в отношении венесуэльской нефтяной отрасли.

Напомним, в конце января американские власти уже пошли на частичную либерализацию режима санкций: было разрешено проведение ряда операций с венесуэльской нефтяной отраслью, включая взаимодействие с государственной нефтяной компанией PDVSA. При этом в выданной лицензии четко прописаны условия: все операции обязаны соответствовать американскому законодательству, а любые спорные вопросы подлежат рассмотрению исключительно в судебных инстанциях США.

Венесуэла обладает одними из крупнейших в мире запасов нефти — по данным ОПЕК, доказанные запасы страны на начало 2025 года оцениваются примерно в 303,2 млрд баррелей, что ставит ее на первое место в мире по этому показателю. Однако многолетние санкции, экономические трудности и инфраструктурные проблемы существенно снизили объемы добычи: если в начале 2000‑х годов Венесуэла добывала свыше 3 млн баррелей в сутки, то к 2025 году этот показатель сократился до около 800 тыс. баррелей в сутки.

