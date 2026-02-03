USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Соратник Трампа после разрушительного удара России: «Томагавки» Украине!

22:04 1274

Принятые президентом США Дональдом Трампом меры, чтобы усадить Москву за стол переговоров и прекратить массированные удары по Украине, недостаточны, их нужно усилить, в частности начать передачу Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом написал сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на своей странице в социальной сети Х.

Сенатор привел несколько примеров давления на Россию и действий в правильном направлении, которые уже предпринял Трамп, «атакуя нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы», а также говоря о пошлинах в отношении Индии. Однако этого недостаточно, считает Грэм.

«Наконец, после этого масштабного удара прошлой ночью я призвал бы президента Трампа начать процесс по передаче Украине ракет Tomahawk, что стало бы переломным моментом в военном отношении. В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на [президента Владимира] Путина. Любые переговоры, которые будут выглядеть как чрезмерное вознаграждение за агрессию, запустят цепь катастроф во всем мире», — написал сенатор.

«Время имеет решающее значение», — указал Грэм.

В то же время он подчеркнул: если переговоры приведут к свободной, сильной и независимой Украине, даже если ей придется пойти на уступки, «мир станет значительно стабильнее».

Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху обновлено 23:22
23:22 734
Убили сына Каддафи
Убили сына Каддафи
23:16 273
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема
21:39 3871
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий, все еще актуально
18:45 4188
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети фото
22:49 311
Иран ставит условия: Белый дом отвечает
Иран ставит условия: Белый дом отвечает обновлено 22:39
22:39 7805
Пентагон подтверждает: сбили иранский беспилотник
Пентагон подтверждает: сбили иранский беспилотник обновлено 22:32
22:32 2381
Депутат об изменениях в Конституции Нахчывана
Депутат об изменениях в Конституции Нахчывана
22:24 738
Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция
20:00 4581
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 3835
Нетаньяху пригласил Алиева
Нетаньяху пригласил Алиева видео
21:23 2257

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху обновлено 23:22
23:22 734
Убили сына Каддафи
Убили сына Каддафи
23:16 273
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема
21:39 3871
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий, все еще актуально
18:45 4188
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети фото
22:49 311
Иран ставит условия: Белый дом отвечает
Иран ставит условия: Белый дом отвечает обновлено 22:39
22:39 7805
Пентагон подтверждает: сбили иранский беспилотник
Пентагон подтверждает: сбили иранский беспилотник обновлено 22:32
22:32 2381
Депутат об изменениях в Конституции Нахчывана
Депутат об изменениях в Конституции Нахчывана
22:24 738
Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция
20:00 4581
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 3835
Нетаньяху пригласил Алиева
Нетаньяху пригласил Алиева видео
21:23 2257
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться