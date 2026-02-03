Соратник Трампа после разрушительного удара России: «Томагавки» Украине!

Принятые президентом США Дональдом Трампом меры, чтобы усадить Москву за стол переговоров и прекратить массированные удары по Украине, недостаточны, их нужно усилить, в частности начать передачу Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом написал сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на своей странице в социальной сети Х.

Сенатор привел несколько примеров давления на Россию и действий в правильном направлении, которые уже предпринял Трамп, «атакуя нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы», а также говоря о пошлинах в отношении Индии. Однако этого недостаточно, считает Грэм.

«Наконец, после этого масштабного удара прошлой ночью я призвал бы президента Трампа начать процесс по передаче Украине ракет Tomahawk, что стало бы переломным моментом в военном отношении. В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на [президента Владимира] Путина. Любые переговоры, которые будут выглядеть как чрезмерное вознаграждение за агрессию, запустят цепь катастроф во всем мире», — написал сенатор.

«Время имеет решающее значение», — указал Грэм.

В то же время он подчеркнул: если переговоры приведут к свободной, сильной и независимой Украине, даже если ей придется пойти на уступки, «мир станет значительно стабильнее».