Белгород под ракетным обстрелом: пропали свет и тепло

Согласно сообщению в телеграм-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, электричество в Белгороде пропало частично. Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ серьезно поврежден объект инфраструктуры, никто не ранен. По данным «Пепла», под удар попали две электроподстанции — «Фрунзенская» и «Белгород». В областном «Водоканале» сообщили, что после ракетного удара отключилось электроснабжение на водозаборах.

В Белгороде и прилегающих населенных пунктах пропало электричество после ракетного удара Украины, пишет издание «Пепел» 3 февраля.

«Пепел» пишет, что после удара ВСУ в жилых домах в Белгороде начали остывать батареи (сейчас в Белгороде около −20 градусов). Местные жители сообщают, что возникли перебои с подачей воды и интернетом.

Украинские военные сообщения об обстреле Белгорода и области не комментировали.

Минобороны России ранее сообщило, что во вторник вечером над российскими регионами были сбиты 16 украинских дронов, в том числе 11 — над Белгородской областью, три — над Брянской, по одному — над Курской и Орловской.

Вооруженные силы РФ в ночь на 3 февраля нанесли массированный удар по Украине. Основной целью атаки, сообщили власти Украины, стала критическая инфраструктура, в частности, объекты энергетики.