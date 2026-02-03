USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Белгород под ракетным обстрелом: пропали свет и тепло

22:15 729

В Белгороде и прилегающих населенных пунктах пропало электричество после ракетного удара Украины, пишет издание «Пепел» 3 февраля.

Согласно сообщению в телеграм-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, электричество в Белгороде пропало частично. Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ серьезно поврежден объект инфраструктуры, никто не ранен. По данным «Пепла», под удар попали две электроподстанции — «Фрунзенская» и «Белгород». В областном «Водоканале» сообщили, что после ракетного удара отключилось электроснабжение на водозаборах.

«Пепел» пишет, что после удара ВСУ в жилых домах в Белгороде начали остывать батареи (сейчас в Белгороде около −20 градусов). Местные жители сообщают, что возникли перебои с подачей воды и интернетом. 

Украинские военные сообщения об обстреле Белгорода и области не комментировали.

Минобороны России ранее сообщило, что во вторник вечером над российскими регионами были сбиты 16 украинских дронов, в том числе 11 — над Белгородской областью, три — над Брянской, по одному — над Курской и Орловской.

Вооруженные силы РФ в ночь на 3 февраля нанесли массированный удар по Украине. Основной целью атаки, сообщили власти Украины, стала критическая инфраструктура, в частности, объекты энергетики.

Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху обновлено 23:22
23:22 734
Убили сына Каддафи
Убили сына Каддафи
23:16 279
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема
21:39 3876
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий, все еще актуально
18:45 4190
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети фото
22:49 312
Иран ставит условия: Белый дом отвечает
Иран ставит условия: Белый дом отвечает обновлено 22:39
22:39 7809
Пентагон подтверждает: сбили иранский беспилотник
Пентагон подтверждает: сбили иранский беспилотник обновлено 22:32
22:32 2386
Депутат об изменениях в Конституции Нахчывана
Депутат об изменениях в Конституции Нахчывана
22:24 739
Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция
20:00 4586
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 3836
Нетаньяху пригласил Алиева
Нетаньяху пригласил Алиева видео
21:23 2259

