Депутат об изменениях в Конституции Нахчывана

Милли Меджлис Азербайджана во втором чтении утвердил добавление новых статей в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики (НАР), касающихся полномочий Верховного Меджлиса и Кабинета Министров НАР. Одновременно из текста Конституции автономии исключаются названия Московского и Карсского договоров.

Комментируя принятое решение в интервью haqqin.az, депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа подчеркнул, что автономный статус Нахчывана остается неизменным.

«Речь идет лишь об уточнении распределения функций и компетенций между полномочным представителем и Верховным Меджлисом. При этом его автономный статус полностью сохраняется. Любые изменения в статусе возможны исключительно в случае внесения поправок в Конституцию Азербайджана и проведения референдума», - сказал Мустафа.

Говоря об исключении упоминаний Московского и Карсского договоров, депутат отметил, что эти соглашения утратили свое прежнее значение, поскольку изменились как их суть, так и статус государств — участников.

«Для Азербайджана этот вопрос не является предметом споров, так как Нахчыван является неотъемлемой частью страны. Единственной основой для ссылок может служить Конституция Азербайджана, в которой закреплена территориальная целостность, и потому упоминание дополнительных документов не требуется», — подчеркнул парламентарий.