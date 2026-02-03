Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети

Российские войска нанесли удар по Запорожью вечером 3 февраля, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Запорожской областной гражданской администрации (ОГА) Иван Федоров, пишут украинские СМИ.

По его словам, еще восемь человек получили ранения.

«Россияне ударили по городу в вечернее время, когда люди добирались домой. К сожалению, погибли 18-летние парень и девушка. Искренние соболезнования родным и близким погибших», – отметил Федоров.

Чиновник добавил, что трое человек госпитализированы в больницу, среди них 15-летняя девушка находится в очень тяжелом состоянии.

Федоров подчеркнул, что помощь врачей понадобилась также двум детям.