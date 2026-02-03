Зеленский ждет реакции Трампа

После ночного российского ракетного обстрела Украины президент страны Владимир Зеленский заявил, что ожидает реакции США, ведь это была личная просьба Дональда Трампа – прекратить удары по энергетике. Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении к народу 3 февраля.

«Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары. Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от президента Соединенных Штатов. Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики», - заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что «в Москве неисправимы».

«Они хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас, Украину, своими штурмами. Ставка России на войну должна получить ответ мира», - подчеркнул он.