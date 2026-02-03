После Израиля Уиткофф летит на переговоры России и Украины

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в следующих переговорах России и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Уиткофф и Кушнер прибудут в Абу-Даби в среду, 4 февраля. Сами переговоры должны продлиться два дня, сообщали ранее в Кремле.

Изначально второй раунд встреч по прекращению войны в Украине был запланирован на 1 февраля, но его перенесли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что потребовалась «дополнительная стыковка графиков трех сторон».

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров в ОАЭ состоялся 23–24 января, он проходил «в максимально закрытом режиме». Стороны назвали переговоры конструктивными; по словам Уиткоффа, встреча показала, «что Россия работает над обеспечением мира в Украине».