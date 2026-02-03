USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Убили сына Каддафи

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам убит в городе Эз-Зинтан на западе Ливии, утверждает телеканал Libya al-Ahrar.

По словам его источников, близких к аль-Исламу, тот подвергся нападению со стороны неизвестных боевиков. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Саудовский телеканал «Аль-Хадат» со слов источника в семье передает, что в убийстве были задействованы четыре киллера. «Аль-Джазира» сообщила, что «смерть произошла при загадочных обстоятельствах».

В 2021 году аль-Ислам объявил, что планирует баллотироваться на пост президента Ливии на всеобщих выборах. Они должны были пройти в том же году, однако не состоялись до сих пор.

Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху обновлено 23:22
Ракетный удар по Белому дому главная тема
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий, все еще актуально
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети фото
Иран ставит условия: Белый дом отвечает обновлено 22:39
Пентагон подтверждает: сбили иранский беспилотник обновлено 22:32
Клинтона посадят наша корреспонденция
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
Нетаньяху пригласил Алиева видео
