Убили сына Каддафи

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам убит в городе Эз-Зинтан на западе Ливии, утверждает телеканал Libya al-Ahrar.

По словам его источников, близких к аль-Исламу, тот подвергся нападению со стороны неизвестных боевиков. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Саудовский телеканал «Аль-Хадат» со слов источника в семье передает, что в убийстве были задействованы четыре киллера. «Аль-Джазира» сообщила, что «смерть произошла при загадочных обстоятельствах».

В 2021 году аль-Ислам объявил, что планирует баллотироваться на пост президента Ливии на всеобщих выборах. Они должны были пройти в том же году, однако не состоялись до сих пор.