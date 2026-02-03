USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Трамп и Петро на закрытых переговорах

3 февраля 2026, 23:34 649

В Белом доме проходят переговоры президентов США и Колумбии Дональда Трампа и Густаво Петро.

Встреча проходит в закрытом для прессы формате. Корреспонденты AFP сообщили, что автомобиль колумбийского президента прибыл к Белому дому через боковой въезд, «без флагов и помпезности, обычно оказываемых главам государств».

В январе президенты провели телефонный разговор, который оба оценили положительно. Дональд Трамп 2 февраля заявил журналистам, что тон Густаво Петро «в последнее время изменился», отмечает агентство Reuters.

После атаки и похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января Дональд Трамп не исключил, что следующей целью армии США может стать Колумбия. Он обвинял Густаво Петро в производстве кокаина.

10 января президент Колумбии заявил, что поедет в США, чтобы «остановить мировую войну». Он отметил, что продолжающийся диалог с Вашингтоном поможет избежать вооруженного конфликта.

Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв
Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв наша корреспонденция
00:49 282
Саудовская Аравия готовится к войне
Саудовская Аравия готовится к войне наш комментарий
00:32 628
Раненые палестинцы уходят через Рафах
Раненые палестинцы уходят через Рафах объектив haqqin.az
00:23 310
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий
3 февраля 2026, 22:55 2238
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа наш комментарий
3 февраля 2026, 19:23 3321
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху обновлено 23:22
3 февраля 2026, 23:22 1197
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи
3 февраля 2026, 23:16 2255
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема
3 февраля 2026, 21:39 5859
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий, все еще актуально
3 февраля 2026, 18:45 4750
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети фото
3 февраля 2026, 22:49 576
Иран ставит условия: Белый дом отвечает
Иран ставит условия: Белый дом отвечает обновлено 22:39
3 февраля 2026, 22:39 8806

ЭТО ВАЖНО

Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв
Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв наша корреспонденция
00:49 282
Саудовская Аравия готовится к войне
Саудовская Аравия готовится к войне наш комментарий
00:32 628
Раненые палестинцы уходят через Рафах
Раненые палестинцы уходят через Рафах объектив haqqin.az
00:23 310
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий
3 февраля 2026, 22:55 2238
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа наш комментарий
3 февраля 2026, 19:23 3321
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху обновлено 23:22
3 февраля 2026, 23:22 1197
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи
3 февраля 2026, 23:16 2255
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема
3 февраля 2026, 21:39 5859
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий, все еще актуально
3 февраля 2026, 18:45 4750
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети фото
3 февраля 2026, 22:49 576
Иран ставит условия: Белый дом отвечает
Иран ставит условия: Белый дом отвечает обновлено 22:39
3 февраля 2026, 22:39 8806
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться