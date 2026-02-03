Трамп и Петро на закрытых переговорах

В Белом доме проходят переговоры президентов США и Колумбии Дональда Трампа и Густаво Петро.

Встреча проходит в закрытом для прессы формате. Корреспонденты AFP сообщили, что автомобиль колумбийского президента прибыл к Белому дому через боковой въезд, «без флагов и помпезности, обычно оказываемых главам государств».

В январе президенты провели телефонный разговор, который оба оценили положительно. Дональд Трамп 2 февраля заявил журналистам, что тон Густаво Петро «в последнее время изменился», отмечает агентство Reuters.

После атаки и похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января Дональд Трамп не исключил, что следующей целью армии США может стать Колумбия. Он обвинял Густаво Петро в производстве кокаина.

10 января президент Колумбии заявил, что поедет в США, чтобы «остановить мировую войну». Он отметил, что продолжающийся диалог с Вашингтоном поможет избежать вооруженного конфликта.