Армения назвала подозреваемых в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой

Следственный комитет (СК) Армении впервые официально подтвердил, что подозреваемыми в убийстве 23-летней уроженки Чечни Айшат Баймурадовой считаются двое граждан России — Карина Иминова и Саид-Хамзат Байсаров. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си, ссылаясь на ответ ведомства.

В СК Армении считают, что Иминова и Байсаров действовали по указанию «пока не установленного лица». Ведомство еще в декабре 2025 года обратилось к России за помощью в расследовании, но пока не получило ответа.

По версии следствия, причиной смерти Баймурадовой стало механическое удушение, хотя, отмечает СК, однозначно установить это невозможно.

На теле убитой, сообщило ведомство, нашли «мелкие и крупные очаги кровоизлияния — результат воздействия тупых предметов, а также несколько небольших поверхностных дефектов кожи на правой половине лица». По мнению следователей, эти дефекты могли быть вызваны «воздействием высокой температуры».

Источник, близкий к следствию, утверждал, что девушку могли отравить.

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова пропала в Ереване 15 октября. Девушка пошла на встречу с Кариной Иминовой и не вернулась. Через несколько дней Баймурадову нашли мертвой.

Тело Баймурадовой до сих пор не могут похоронить, сообщал телеканал «Дождь». Родственники не отвечают на запросы властей Армении, а правозащитникам, которые хотели подготовить похороны, тело не выдают.