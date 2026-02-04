Анкара готова: важное заявление Эрдогана по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Саудовскую Аравию 3 февраля встретился в Эр-Рияде с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, в особенности в сферах энергетики, оборонной промышленности, инвестиций, торговли и технологий.
Президент Турции выразил решимость к новым шагам в направлении углубления связей с Саудовской Аравией.
Собеседники уделили также внимание региональным и глобальным процессам.
Турецкий лидер подчеркнул готовность к усилиям по скорейшему преодолению гуманитарного кризиса в Палестине, рассказал о значимости сохранения стабильности и территориальной целостности Сирии.
Эрдоган указал, что Анкара готова сотрудничать с Эр-Риядом в вопросах восстановления Сирии.
Отдельными пунктами были обсуждены текущая ситуация в Йемене и события в странах Восточной Африки, подписаны четыре соглашения между Турцией и Саудовской Аравией, а также опубликовано совместное заявление.