USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Анкара готова: важное заявление Эрдогана по Сирии

00:09 534

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Саудовскую Аравию 3 февраля встретился в Эр-Рияде с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, в особенности в сферах энергетики, оборонной промышленности, инвестиций, торговли и технологий.

Президент Турции выразил решимость к новым шагам в направлении углубления связей с Саудовской Аравией.

Собеседники уделили также внимание региональным и глобальным процессам.

Турецкий лидер подчеркнул готовность к усилиям по скорейшему преодолению гуманитарного кризиса в Палестине, рассказал о значимости сохранения стабильности и территориальной целостности Сирии.

Эрдоган указал, что Анкара готова сотрудничать с Эр-Риядом в вопросах восстановления Сирии.

Отдельными пунктами были обсуждены текущая ситуация в Йемене и события в странах Восточной Африки, подписаны четыре соглашения между Турцией и Саудовской Аравией, а также опубликовано совместное заявление.

Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв
Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв наша корреспонденция
00:49 290
Саудовская Аравия готовится к войне
Саудовская Аравия готовится к войне наш комментарий
00:32 632
Раненые палестинцы уходят через Рафах
Раненые палестинцы уходят через Рафах объектив haqqin.az
00:23 311
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий
3 февраля 2026, 22:55 2239
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа наш комментарий
3 февраля 2026, 19:23 3322
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху обновлено 23:22
3 февраля 2026, 23:22 1197
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи
3 февраля 2026, 23:16 2258
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема
3 февраля 2026, 21:39 5864
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий, все еще актуально
3 февраля 2026, 18:45 4750
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети фото
3 февраля 2026, 22:49 576
Иран ставит условия: Белый дом отвечает
Иран ставит условия: Белый дом отвечает обновлено 22:39
3 февраля 2026, 22:39 8806

