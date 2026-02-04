Раненые палестинцы уходят через Рафах

Мадрид (Испания). Общенациональная забастовка машинистов поездов перед зданием Министерства транспорта
Сан-Хосе (Коста-Рика). Сторонники праворадикального популиста Лауры Фернандес отмечают ее победу на президентских выборах
Киев (Украина). Российский беспилотник поразил многоквартирный дом
Хан-Юнис (Газа). Раненые и больные палестинцы в сопровождении родственников покидают Газу для лечения за границей через пограничный переход Рафах с Египтом
Сринагар (Индия). Семья из Кашмира смотрит в окно, накрытое полиэтиленовой пленкой для защиты от холода, в деревне Факир Гуджри
Ростов-на-Дону (Россия). Снегопад
Сараево (Босния). Закат