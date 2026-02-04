Политконсультации Азербайджана и Сербии

В Баку прошли многосторонние политические консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Сербия. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В составе делегаций Азербайджан представлял заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, Сербию — государственный секретарь Невена Йованович.

В ходе политических консультаций состоялся подробный обмен мнениями о внешнеполитических приоритетах обеих стран, международных и региональных процессах, вызывающих взаимный интерес, а также о ключевых вызовах в контексте меняющихся геополитических реалий.

На встрече также обсуждалось сотрудничество в многостороннем формате между двумя странами, обладающими стратегическим партнерством, в сферах политики, экономики, энергетической безопасности, транспортных связей, борьбы с изменением климата и других областях.