Политконсультации Азербайджана и Сербии

В Баку прошли многосторонние политические консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Сербия. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
В составе делегаций Азербайджан представлял заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, Сербию — государственный секретарь Невена Йованович.
В ходе политических консультаций состоялся подробный обмен мнениями о внешнеполитических приоритетах обеих стран, международных и региональных процессах, вызывающих взаимный интерес, а также о ключевых вызовах в контексте меняющихся геополитических реалий.
На встрече также обсуждалось сотрудничество в многостороннем формате между двумя странами, обладающими стратегическим партнерством, в сферах политики, экономики, энергетической безопасности, транспортных связей, борьбы с изменением климата и других областях.
Особое внимание было уделено развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества с ведущими региональными и глобальными партнерами, укреплению взаимодействия в рамках глобальных платформ, а также взаимной поддержке инициатив и кандидатур в международных организациях.
Стороны подчеркнули важность продолжения взаимной поддержки по вопросам внешней политики, представляющим принципиальное значение для обеих стран, в рамках многосторонних форматов.