USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Украина сверила часы с НАТО

00:32 309

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с генеральным секретарем НАТО и министрами обороны Великобритании и Германии накануне очередного заседания формата «Рамштайн». Об этом Федоров сообщил в Facebook.

По словам Федорова, стороны обсудили ключевые приоритеты поддержки Украины. В фокусе – «конкретные решения, которые спасают жизни и усиливают обороноспособность уже сейчас».

Министр отметил, что приоритетами Украины являются усиление ПВО, финансирование PURL и возможность направления средств из пакета поддержки ЕС в размере 90 млрд евро на приоритетные оборонные нужды Украины.

«2025 год стал самым продуктивным по объемам международной помощи – $45 млрд. В 2026-м партнеры настроены обеспечить еще более высокий уровень поддержки», – написал Федоров.

Контактная группа по вопросам обороны Украины – формат «Рамштайн» – соберется в штаб-квартире НАТО 12 февраля.

Предыдущее, 32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось 16 декабря в формате видеосвязи.

Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв
Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв наша корреспонденция
00:49 298
Саудовская Аравия готовится к войне
Саудовская Аравия готовится к войне наш комментарий
00:32 637
Раненые палестинцы уходят через Рафах
Раненые палестинцы уходят через Рафах объектив haqqin.az
00:23 315
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий
3 февраля 2026, 22:55 2241
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа наш комментарий
3 февраля 2026, 19:23 3322
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху обновлено 23:22
3 февраля 2026, 23:22 1199
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи
3 февраля 2026, 23:16 2261
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема
3 февраля 2026, 21:39 5867
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий, все еще актуально
3 февраля 2026, 18:45 4751
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети фото
3 февраля 2026, 22:49 576
Иран ставит условия: Белый дом отвечает
Иран ставит условия: Белый дом отвечает обновлено 22:39
3 февраля 2026, 22:39 8806

ЭТО ВАЖНО

Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв
Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв наша корреспонденция
00:49 298
Саудовская Аравия готовится к войне
Саудовская Аравия готовится к войне наш комментарий
00:32 637
Раненые палестинцы уходят через Рафах
Раненые палестинцы уходят через Рафах объектив haqqin.az
00:23 315
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий
3 февраля 2026, 22:55 2241
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа наш комментарий
3 февраля 2026, 19:23 3322
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху обновлено 23:22
3 февраля 2026, 23:22 1199
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи
3 февраля 2026, 23:16 2261
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема
3 февраля 2026, 21:39 5867
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий, все еще актуально
3 февраля 2026, 18:45 4751
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети фото
3 февраля 2026, 22:49 576
Иран ставит условия: Белый дом отвечает
Иран ставит условия: Белый дом отвечает обновлено 22:39
3 февраля 2026, 22:39 8806
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться