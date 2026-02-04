Украина сверила часы с НАТО

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с генеральным секретарем НАТО и министрами обороны Великобритании и Германии накануне очередного заседания формата «Рамштайн». Об этом Федоров сообщил в Facebook.
По словам Федорова, стороны обсудили ключевые приоритеты поддержки Украины. В фокусе – «конкретные решения, которые спасают жизни и усиливают обороноспособность уже сейчас».
Министр отметил, что приоритетами Украины являются усиление ПВО, финансирование PURL и возможность направления средств из пакета поддержки ЕС в размере 90 млрд евро на приоритетные оборонные нужды Украины.
«2025 год стал самым продуктивным по объемам международной помощи – $45 млрд. В 2026-м партнеры настроены обеспечить еще более высокий уровень поддержки», – написал Федоров.
Контактная группа по вопросам обороны Украины – формат «Рамштайн» – соберется в штаб-квартире НАТО 12 февраля.
Предыдущее, 32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось 16 декабря в формате видеосвязи.