Утечка выдала план ХАМАС

Израильские СМИ сообщили о внутренней секретной записке ХАМАС, в которой изложена стратегия организации по сохранению фактического контроля над сектором Газа.

Согласно документу, руководству ХАМАС рекомендуется действовать «как будто ничего не изменилось», что позволяет организации сохранять влияние, в то время как NCAG (Национальная комиссия по управлению сектором Газа, National Committee for the Administration of Gaza) формально обладает лишь номинальной властью.

В записке также указаны строгие ограничения на коммуникацию с новыми структурами и инструкции избегать любых действий, способных вызвать подозрения.

Израильские чиновники рассматривают утечку как доказательство того, что движение ХАМАС намерено лишь на бумаге передать власть, сохранив реальный контроль над Газой.

Национальный комитет по управлению Газой — это аполитичная структура, ответственная за повседневное гражданское управление сектором Газа. В состав комитета входят председатель Али Шаас и еще 11 известных палестинских деятелей национального уровня.

Работа комитета началась в середине января в столице Египта Каире. На сегодняшний день комитет еще не приступил к реальной деятельности на территории Газы.