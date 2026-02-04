USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Утечка выдала план ХАМАС

00:51 183

Израильские СМИ сообщили о внутренней секретной записке ХАМАС, в которой изложена стратегия организации по сохранению фактического контроля над сектором Газа.

Согласно документу, руководству ХАМАС рекомендуется действовать «как будто ничего не изменилось», что позволяет организации сохранять влияние, в то время как NCAG (Национальная комиссия по управлению сектором Газа, National Committee for the Administration of Gaza) формально обладает лишь номинальной властью.

В записке также указаны строгие ограничения на коммуникацию с новыми структурами и инструкции избегать любых действий, способных вызвать подозрения.

Израильские чиновники рассматривают утечку как доказательство того, что движение ХАМАС намерено лишь на бумаге передать власть, сохранив реальный контроль над Газой.

Национальный комитет по управлению Газой — это аполитичная структура, ответственная за повседневное гражданское управление сектором Газа. В состав комитета входят председатель Али Шаас и еще 11 известных палестинских деятелей национального уровня.

Работа комитета началась в середине января в столице Египта Каире. На сегодняшний день комитет еще не приступил к реальной деятельности на территории Газы.

Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв
Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв наша корреспонденция
00:49 306
Саудовская Аравия готовится к войне
Саудовская Аравия готовится к войне наш комментарий
00:32 646
Раненые палестинцы уходят через Рафах
Раненые палестинцы уходят через Рафах объектив haqqin.az
00:23 316
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий
3 февраля 2026, 22:55 2247
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа наш комментарий
3 февраля 2026, 19:23 3323
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху обновлено 23:22
3 февраля 2026, 23:22 1199
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи
3 февраля 2026, 23:16 2266
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема
3 февраля 2026, 21:39 5871
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий, все еще актуально
3 февраля 2026, 18:45 4753
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети фото
3 февраля 2026, 22:49 578
Иран ставит условия: Белый дом отвечает
Иран ставит условия: Белый дом отвечает обновлено 22:39
3 февраля 2026, 22:39 8810

