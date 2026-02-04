Новая миссия НАТО

НАТО начала планирование миссии «Арктический страж», которая направлена на обеспечение безопасности Гренландии. Об этом сообщил пресс-секретарь центрального штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл, пишет французское агентство AFP.
При этом полковник отказался сообщать какие-либо подробности, поскольку подготовка к миссии только началась.
До этого агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщало, что с инициативой по созданию миссии «Арктический страж» выступила Германия. Основой для нее может послужить другая миссия НАТО — «Балтийский часовой», запущенная в январе прошлого года для защиты критически важной инфраструктуры в акватории Балтийского моря.