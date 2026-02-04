USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Новая миссия НАТО

НАТО начала планирование миссии «Арктический страж», которая направлена на обеспечение безопасности Гренландии. Об этом сообщил пресс-секретарь центрального штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл, пишет французское агентство AFP.

При этом полковник отказался сообщать какие-либо подробности, поскольку подготовка к миссии только началась.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщало, что с инициативой по созданию миссии «Арктический страж» выступила Германия. Основой для нее может послужить другая миссия НАТО — «Балтийский часовой», запущенная в январе прошлого года для защиты критически важной инфраструктуры в акватории Балтийского моря.

Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв
Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв наша корреспонденция
Саудовская Аравия готовится к войне
Саудовская Аравия готовится к войне наш комментарий
Раненые палестинцы уходят через Рафах
Раненые палестинцы уходят через Рафах объектив haqqin.az
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий
3 февраля 2026, 22:55 2247
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа наш комментарий
3 февраля 2026, 19:23 3323
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху
Переговоры Уиткоффа и Нетаньяху обновлено 23:22
3 февраля 2026, 23:22 1199
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи
3 февраля 2026, 23:16 2268
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема
3 февраля 2026, 21:39 5871
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий, все еще актуально
3 февраля 2026, 18:45 4753
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети
Удар по Запорожью: двое погибших, среди раненых – дети фото
3 февраля 2026, 22:49 578
Иран ставит условия: Белый дом отвечает
Иран ставит условия: Белый дом отвечает обновлено 22:39
3 февраля 2026, 22:39 8810

