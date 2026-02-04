У Трампа мечтают о сделках с Россией

Ключевым элементом мирной кампании администрации Трампа в Украине является убеждение, что возобновление торговых связей между Соединенными Штатами и Россией предотвратит возобновление войны, и что американские инвесторы разбогатеют в процессе. Об этом пишет Foreign Policy.

Но некоторые из тех, кто играл роль в российском экономическом секторе, менее оптимистичны, ставя под сомнение перспективу того, что торговля может гарантировать мир, и что Россия является неиспользованным Эльдорадо.

«Стив Уиткофф, бизнесмен-застройщик, друг президента США Дональда Трампа и его представитель в России по вопросам войны в Украине, рассматривает торговые соглашения с Россией после мирного договора как гарантию от будущих военных действий», - отмечает издание.

Если «все процветают, и все являются частью этого процесса, и для всех есть выгода, это, естественно, станет оплотом против будущих конфликтов», — приводит оно слова Уиткоффа газете Wall Street Journal, сказанные в ноябре прошлого года.

Между тем, администрация Трампа, похоже, предвкушает огромные деньги, которые можно заработать в случае объявления мира. «У России так много огромных ресурсов, огромные территории», — сказал Уиткофф газете.

Президент США Дональд Трамп также, похоже, полон оптимизма: в феврале прошлого года он заявил, что он и президент России Владимир Путин обсуждают «крупные сделки по экономическому развитию» между Соединенными Штатами и Россией, отмечает издание.