Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

У Трампа мечтают о сделках с Россией

02:00 281

Ключевым элементом мирной кампании администрации Трампа в Украине является убеждение, что возобновление торговых связей между Соединенными Штатами и Россией предотвратит возобновление войны, и что американские инвесторы разбогатеют в процессе. Об этом пишет Foreign Policy.

Но некоторые из тех, кто играл роль в российском экономическом секторе, менее оптимистичны, ставя под сомнение перспективу того, что торговля может гарантировать мир, и что Россия является неиспользованным Эльдорадо.

«Стив Уиткофф, бизнесмен-застройщик, друг президента США Дональда Трампа и его представитель в России по вопросам войны в Украине, рассматривает торговые соглашения с Россией после мирного договора как гарантию от будущих военных действий», - отмечает издание.

Если «все процветают, и все являются частью этого процесса, и для всех есть выгода, это, естественно, станет оплотом против будущих конфликтов», — приводит оно слова Уиткоффа газете Wall Street Journal, сказанные в ноябре прошлого года.

Между тем, администрация Трампа, похоже, предвкушает огромные деньги, которые можно заработать в случае объявления мира. «У России так много огромных ресурсов, огромные территории», — сказал Уиткофф газете.

Президент США Дональд Трамп также, похоже, полон оптимизма: в феврале прошлого года он заявил, что он и президент России Владимир Путин обсуждают «крупные сделки по экономическому развитию» между Соединенными Штатами и Россией, отмечает издание.

Трамп считает, что Путин сдержал слово...
Трамп считает, что Путин сдержал слово... обновлено 02:03
02:03 2349
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи обновлено 01:38
01:38 3381
Четыре требования Израиля по Ирану
Четыре требования Израиля по Ирану обновлено 01:37
01:37 1829
Место встречи можно изменить...
Место встречи можно изменить... обновлено 01:17
01:17 9456
Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв
Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв наша корреспонденция
00:49 1238
Саудовская Аравия готовится к войне
Саудовская Аравия готовится к войне наш комментарий
00:32 1563
Раненые палестинцы уходят через Рафах
Раненые палестинцы уходят через Рафах объектив haqqin.az
00:23 575
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий
3 февраля 2026, 22:55 2859
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа наш комментарий
3 февраля 2026, 19:23 3500
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема
3 февраля 2026, 21:39 6810
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий, все еще актуально
3 февраля 2026, 18:45 4992

