Так азербайджанский футбол еще не показывали

В 18-м туре азербайджанской футбольной Премьер-лиги два матча были выбраны для реализации пилотного проекта, рассчитанного на повышение качества трансляций.

Согласно договоренности Профессиональной футбольной лиги с международной компанией InSports и телеканалом CBC Sport в ходе трансляций применялась специальная графика. Для демонстрации были выбраны матчи «Зиря» - «Сабах» и «Карабах» - «Туран Товуз».

Новая графика визуально представляет основные тактические и статистические моменты игры, позволяя телезрителям во время матча получать много дополнительной и интересной информации.

В прямом эфире в режиме реального времени отображались процент владения мячом, количество ударов, направление атак, интенсивность прессинга, а также индивидуальные показатели игроков, в том числе их рейтинг, зону активности на поле, дистанцию, которую пробежал футболист, точность передач и т.д.