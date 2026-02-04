USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Так азербайджанский футбол еще не показывали

Пилотный проект; видео
Отдел спорта
03:54 186

В 18-м туре азербайджанской футбольной Премьер-лиги два матча были выбраны для реализации пилотного проекта, рассчитанного на повышение качества трансляций.

Согласно договоренности Профессиональной футбольной лиги с международной компанией InSports и телеканалом CBC Sport в ходе трансляций применялась специальная графика. Для демонстрации были выбраны матчи «Зиря» - «Сабах» и «Карабах» - «Туран Товуз».

Новая графика визуально представляет основные тактические и статистические моменты игры, позволяя телезрителям во время матча получать много дополнительной и интересной информации. 

В прямом эфире в режиме реального времени отображались процент владения мячом, количество ударов, направление атак, интенсивность прессинга, а также индивидуальные показатели игроков, в том числе их рейтинг, зону активности на поле, дистанцию, которую пробежал футболист, точность передач и т.д.

Трамп считает, что Путин сдержал слово...
Трамп считает, что Путин сдержал слово... обновлено 02:03
02:03 2951
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи обновлено 01:38
01:38 3964
Четыре требования Израиля по Ирану
Четыре требования Израиля по Ирану обновлено 01:37
01:37 2224
Место встречи можно изменить...
Место встречи можно изменить... обновлено 01:17
01:17 9698
Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв
Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв наша корреспонденция
00:49 1591
Саудовская Аравия готовится к войне
Саудовская Аравия готовится к войне наш комментарий
00:32 1947
Раненые палестинцы уходят через Рафах
Раненые палестинцы уходят через Рафах объектив haqqin.az
00:23 688
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий
3 февраля 2026, 22:55 3178
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа наш комментарий
3 февраля 2026, 19:23 3592
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема
3 февраля 2026, 21:39 7293
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий, все еще актуально
3 февраля 2026, 18:45 5115

