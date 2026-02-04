USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан

09:35 1908

Администрация президента США согласилась провести переговоры с представителями Ирана в Омане, консультации, ожидается, состоятся 6 февраля. Об этом сообщил в X журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид.

По данным его источника в одном из арабских государств, «переговоры по ядерной программе между США и Ираном, как ожидается, пройдут в Омане в пятницу». Согласно этой информации, «администрация (американского президента Дональда) Трампа согласилась по запросу иранской стороны перенести переговоры из Турции». Журналист добавил, что «все еще продолжаются консультации о том, примут ли участие арабские и мусульманские государства в переговорах в Омане».

Портал ранее сообщил, что Иран намерен поменять формат переговоров с США на двусторонний и перенести место их проведения из Стамбула в Оман.

Между тем официальный представитель пакистанского МИД Тахир Андраби сообщил телеканалу PTV, что Пакистан примет участие в диалоге Ирана и США. По его словам, Пакистан был приглашен на ирано-американские консультации, и позиция Исламабада будет «принята во внимание в ходе переговоров».

Как заявил источник в дипломатических кругах газете Dawn, участие пакистанской стороны «рассматривается как решающий фактор снижения напряженности, поскольку Исламабад негласно работает над содействием переговорному процессу». Собеседник издания добавил, что, вероятно, позицию Пакистана на предстоящей встрече озвучит глава МИД Исхак Дар.

Не могут найти сына Каддафи
Не могут найти сына Каддафи
11:05 568
Ультиматум Ираку
Ультиматум Ираку
10:53 886
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
10:37 989
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
10:03 1319
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
09:35 1909
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема
00:10 11058
Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция; все еще актуально
3 февраля 2026, 20:00 7720
Трамп считает, что Путин сдержал слово...
Трамп считает, что Путин сдержал слово... обновлено 02:03
02:03 6822
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи обновлено 01:38
01:38 8266
Четыре требования Израиля по Ирану
Четыре требования Израиля по Ирану обновлено 01:37
01:37 4956
Место встречи можно изменить...
Место встречи можно изменить... обновлено 01:17
01:17 11598

ЭТО ВАЖНО

Не могут найти сына Каддафи
Не могут найти сына Каддафи
11:05 568
Ультиматум Ираку
Ультиматум Ираку
10:53 886
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
10:37 989
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
10:03 1319
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
09:35 1909
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема
00:10 11058
Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция; все еще актуально
3 февраля 2026, 20:00 7720
Трамп считает, что Путин сдержал слово...
Трамп считает, что Путин сдержал слово... обновлено 02:03
02:03 6822
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи обновлено 01:38
01:38 8266
Четыре требования Израиля по Ирану
Четыре требования Израиля по Ирану обновлено 01:37
01:37 4956
Место встречи можно изменить...
Место встречи можно изменить... обновлено 01:17
01:17 11598
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться