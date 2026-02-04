США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан

По данным его источника в одном из арабских государств, «переговоры по ядерной программе между США и Ираном, как ожидается, пройдут в Омане в пятницу». Согласно этой информации, «администрация (американского президента Дональда) Трампа согласилась по запросу иранской стороны перенести переговоры из Турции». Журналист добавил, что «все еще продолжаются консультации о том, примут ли участие арабские и мусульманские государства в переговорах в Омане».

Администрация президента США согласилась провести переговоры с представителями Ирана в Омане, консультации, ожидается, состоятся 6 февраля. Об этом сообщил в X журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид.

Портал ранее сообщил, что Иран намерен поменять формат переговоров с США на двусторонний и перенести место их проведения из Стамбула в Оман.

Между тем официальный представитель пакистанского МИД Тахир Андраби сообщил телеканалу PTV, что Пакистан примет участие в диалоге Ирана и США. По его словам, Пакистан был приглашен на ирано-американские консультации, и позиция Исламабада будет «принята во внимание в ходе переговоров».

Как заявил источник в дипломатических кругах газете Dawn, участие пакистанской стороны «рассматривается как решающий фактор снижения напряженности, поскольку Исламабад негласно работает над содействием переговорному процессу». Собеседник издания добавил, что, вероятно, позицию Пакистана на предстоящей встрече озвучит глава МИД Исхак Дар.