От Каспия к мировым рынкам: Baku Caviar на выставке Gulfood 2026

Выставка Gulfood в Дубае по праву считается одной из ключевых международных площадок для производителей и поставщиков F&B, объединяющей ведущих производителей, дистрибьюторов и профессионалов HoReCa со всего мира. Участие в Gulfood — это не просто демонстрация продукта, а показатель его соответствия глобальным стандартам качества и актуальным рыночным трендам.

Именно в этом контексте Baku Caviar представляет свою продукцию на выставке Gulfood. Для бренда производство черной икры — это не только гастрономия премиального уровня, но и долгосрочное обязательство перед природой Каспийского моря. В основе философии Baku Caviar лежит принцип восстановления экосистемы: за каждую проданную банку икры в Каспий выпускаются 10 осетров. Икра Baku Caviar производится с применением современных технологий аквакультуры и строгим контролем качества на каждом этапе. Однако ключевым отличием бренда на международном рынке остается ответственный подход к устойчивому развитию - фактор, который сегодня все чаще определяет выбор как профессионалов отрасли, так и конечных потребителей.