Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

От Каспия к мировым рынкам: Baku Caviar на выставке Gulfood 2026

Выставка Gulfood в Дубае по праву считается одной из ключевых международных площадок для производителей и поставщиков F&B, объединяющей ведущих производителей, дистрибьюторов и профессионалов HoReCa со всего мира. Участие в Gulfood — это не просто демонстрация продукта, а показатель его соответствия глобальным стандартам качества и актуальным рыночным трендам.

Именно в этом контексте Baku Caviar представляет свою продукцию на выставке Gulfood. Для бренда производство черной икры — это не только гастрономия премиального уровня, но и долгосрочное обязательство перед природой Каспийского моря. В основе философии Baku Caviar лежит принцип восстановления экосистемы: за каждую проданную банку икры в Каспий выпускаются 10 осетров.

Икра Baku Caviar производится с применением современных технологий аквакультуры и строгим контролем качества на каждом этапе. Однако ключевым отличием бренда на международном рынке остается ответственный подход к устойчивому развитию - фактор, который сегодня все чаще определяет выбор как профессионалов отрасли, так и конечных потребителей.

Опыт участия в ведущих международных выставках подтверждает высокий интерес к продукту со стороны дистрибьюторов, представителей розничных сетей и профессиональных шеф-поваров. Gulfood, как глобальная точка притяжения отрасли, становится важной площадкой для развития новых партнерств и расширения присутствия Baku Caviar на мировых рынках.

Компания Azerbaijan Fish Farm, производитель Baku Caviar, является первой в мире осетровой фермой, получившей сертификат Best Aquaculture Practices (BAP) от Global Seafood Alliance. Данный сертификат подтверждает соответствие международным стандартам по четырем ключевым направлениям: охрана окружающей среды, безопасность пищевых продуктов, социальная ответственность и благополучие животных.

Baku Caviar — это икра, в которой отражен характер Азербайджана: уважение к природе, внимание к деталям и стремление сохранить ценное для будущих поколений. Это продукт, который говорит не громко, а уверенно — через вкус, происхождение и действия.

