Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Украинцы будут создавать для Америки ударные дроны

Пентагон запланировал создать запас сотен тысяч ударных беспилотников (дронов-камикадзе), сообщается на сайте Минобороны США.

Министр обороны Пит Хегсет поручил разработать стратегию закупок, направленную на быстрое оснащение американской армии беспилотниками. Теперь министерство объявило 25 участников первого этапа программы Drone Dominance Program (DDP), направленной «на реформирование системы закупок с целью быстрого развертывания недорогих односторонних ударных беспилотников в масштабах всей страны в рамках укрепления американского арсенала свободы». В числе приглашенных компаний — украинские General Cherry Corp и Ukranian Defence Drones Tech Corp.

Первый этап Gauntlet стартует 18 февраля в Форт-Беннинге, где военные будут проводить испытания и оценивать системы поставщиков. Он завершится в начале марта, когда будут размещены заказы на поставку прототипов на сумму около $150 млн. Поставки начнутся вскоре после этого и продолжатся в течение следующих пяти месяцев. Всего будет четыре этапа.

Осенью украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал две крупные сделки с Вашингтоном — Mega Deal (о покупке оружия у Соединенных Штатов) и Drone Deal. В рамках последней США будут закупать беспилотники напрямую, пояснял Зеленский. По словам президента Украины, его страна в 2026 году сможет производить собственных дронов и ракет на $35 млрд. Украина будет в первую очередь обеспечивать оружием себя, а излишки отдавать на экспорт, объяснял Зеленский. Поставки будут контролируемыми, чтобы такое оружие не оказалось у России, говорил он.

