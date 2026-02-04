Пехлеви пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности пригласила наследного принца Резу Пехлеви в качестве гостя, сообщает немецкая газета Bild.

Сотрудник полиции сообщил изданию, что «согласно имеющейся информации, мы ожидаем, что принц также выступит в качестве спикера на демонстрациях. В будущие выходные глобальное общественное внимание будет полностью сосредоточено на Мюнхене».

Реза Пехлеви ранее объявил 14 февраля всемирным днем действий и солидарности с восстанием иранского народа под символом «Лев и Солнце», призвав иранцев за рубежом — особенно в Мюнхене, Лос-Анджелесе и Торонто — выйти на улицы и потребовать от международного сообщества немедленной поддержки народа Ирана.