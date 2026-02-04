USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Пехлеви пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности пригласила наследного принца Резу Пехлеви в качестве гостя, сообщает немецкая газета Bild.

Сотрудник полиции сообщил изданию, что «согласно имеющейся информации, мы ожидаем, что принц также выступит в качестве спикера на демонстрациях. В будущие выходные глобальное общественное внимание будет полностью сосредоточено на Мюнхене».

Реза Пехлеви ранее объявил 14 февраля всемирным днем действий и солидарности с восстанием иранского народа под символом «Лев и Солнце», призвав иранцев за рубежом — особенно в Мюнхене, Лос-Анджелесе и Торонто — выйти на улицы и потребовать от международного сообщества немедленной поддержки народа Ирана.

Не могут найти сына Каддафи
Не могут найти сына Каддафи
Ультиматум Ираку
Ультиматум Ираку
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема
Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция; все еще актуально
Трамп считает, что Путин сдержал слово...
Трамп считает, что Путин сдержал слово... обновлено 02:03
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи обновлено 01:38
Четыре требования Израиля по Ирану
Четыре требования Израиля по Ирану обновлено 01:37
Место встречи можно изменить...
Место встречи можно изменить... обновлено 01:17
