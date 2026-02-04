Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим

Также в заявлении дипмиссии отмечается, что подписанный 3 февраля между Израилем и Азербайджаном меморандум о сотрудничестве в области ИИ предусматривает укрепление сотрудничества в областях суперкомпьютеров, критически важных гражданских приложений, развития человеческих ресурсов и совместных исследований.

Посол Израиля в Баку Ронен Краус, комментируя подписание этого соглашения, заявил, что «ИИ - это не только искусственный интеллект, но и символ укрепления и развития отношений между Азербайджаном и Израилем».

Вчера, выступая с речью, Нетаньяху передал свои приветствия Ильхаму Алиеву.

«Передайте мои самые теплые приветствия президенту Алиеву», - сказал Нетаньяху.

«Мы всегда говорим: «В следующем году в Иерусалиме». Скажите ему (Ильхаму Алиеву – ред.): «В этом году в Иерусалиме». Пусть он приедет и посетит нас. Его будут очень тепло приветствовать», - заявил Нетаньяху.