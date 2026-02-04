USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим

10:03 1331

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Израиль. Об этом сообщает посольство еврейского государства в Баку.

Также в заявлении дипмиссии отмечается, что подписанный 3 февраля между Израилем и Азербайджаном меморандум о сотрудничестве в области ИИ предусматривает укрепление сотрудничества в областях суперкомпьютеров, критически важных гражданских приложений, развития человеческих ресурсов и совместных исследований.

Посол Израиля в Баку Ронен Краус, комментируя подписание этого соглашения, заявил, что «ИИ - это не только искусственный интеллект, но и символ укрепления и развития отношений между Азербайджаном и Израилем».

Вчера, выступая с речью, Нетаньяху передал свои приветствия Ильхаму Алиеву.

«Передайте мои самые теплые приветствия президенту Алиеву», - сказал Нетаньяху.

«Мы всегда говорим: «В следующем году в Иерусалиме». Скажите ему (Ильхаму Алиеву – ред.): «В этом году в Иерусалиме». Пусть он приедет и посетит нас. Его будут очень тепло приветствовать», - заявил Нетаньяху.

Не могут найти сына Каддафи
Не могут найти сына Каддафи
11:05 593
Ультиматум Ираку
Ультиматум Ираку
10:53 904
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
10:37 1007
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
10:03 1332
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
09:35 1919
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема
00:10 11074
Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция; все еще актуально
3 февраля 2026, 20:00 7722
Трамп считает, что Путин сдержал слово...
Трамп считает, что Путин сдержал слово... обновлено 02:03
02:03 6830
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи обновлено 01:38
01:38 8269
Четыре требования Израиля по Ирану
Четыре требования Израиля по Ирану обновлено 01:37
01:37 4960
Место встречи можно изменить...
Место встречи можно изменить... обновлено 01:17
01:17 11599

ЭТО ВАЖНО

Не могут найти сына Каддафи
Не могут найти сына Каддафи
11:05 593
Ультиматум Ираку
Ультиматум Ираку
10:53 904
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
10:37 1007
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
10:03 1332
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
09:35 1919
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема
00:10 11074
Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция; все еще актуально
3 февраля 2026, 20:00 7722
Трамп считает, что Путин сдержал слово...
Трамп считает, что Путин сдержал слово... обновлено 02:03
02:03 6830
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи обновлено 01:38
01:38 8269
Четыре требования Израиля по Ирану
Четыре требования Израиля по Ирану обновлено 01:37
01:37 4960
Место встречи можно изменить...
Место встречи можно изменить... обновлено 01:17
01:17 11599
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться