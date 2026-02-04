«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии

Аналитики американского разведсообщества фиксируют в последние годы признаки крайней степени паранойи в поведении председателя КНР. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Эксперты связывают эти процессы с масштабной чисткой в высшем командовании Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В частности, речь идет о расследовании в отношении заместителя председателя Центрального военного совета, близкого соратника Си Цзиньпина генерала Чжан Юся, а также его союзника Лю Чжэньли.

Развитие ситуации вызвало обеспокоенность среди чиновников и экспертного сообщества в Вашингтоне. Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что генералу могли вменять шпионаж в пользу США и передачу ядерных секретов. Вместе с тем источники The New York Times (NYT) из числа действующих и бывших должностных лиц утверждают, что не располагают подтверждениями подобных обвинений со стороны Пекина.

Как отмечает NYT, для правительства США принципиально важно понять причины происходящих чисток в китайской армии, а также оценить состояние психического здоровья руководителя КНР. Под его началом находится одна из самых мощных армий мира, а принимаемые им решения оказывают влияние на глобальную экономику. Собеседники издания не исключают, что действия китайского лидера могут быть продиктованы паранойей, стремлением защититься «от реального политического вызова» либо искренним намерением искоренить коррупцию в НОАК.