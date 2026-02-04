Ультиматум Ираку

Администрация США рассматривает возможность ограничить доступ Багдада к доходам от экспорта нефти в случае назначения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны, которого считают чрезмерно ориентированным на Иран. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ряд источников.
Согласно этим данным, новое предупреждение со стороны Соединенных Штатов было озвучено на встрече главы Центрального банка Ирака Али аль Аляка с высокопоставленными представителями американской администрации, которая прошла на прошлой неделе в Турции.
Представитель Белого дома подтвердил факт переговоров, однако охарактеризовал их как плановые и технические, подчеркнув, что они не были связаны с фигурой аль-Малики. Сам аль Аляка в беседе с агентством также отверг утверждения о давлении со стороны США, заявив, что разговор касался «исключительно технических вопросов» и «не затрагивали темы с иным измерением».
«Аль Малики по-прежнему кандидат... Ничего не изменилось», – заявил представитель политика Хишам аль Рикаби.
Источники уточняют, что недовольство Вашингтона усиливается на фоне того, что аль-Малики, занимавший пост премьер-министра в 2006–2014 годах, не намерен снимать свою кандидатуру.
Парламентские выборы в Ираке состоялись в ноябре. В соответствии с действующей системой распределения власти должность премьер-министра закреплена за представителем шиитского большинства, тогда как другие ключевые посты традиционно распределяются между суннитами и курдами. При этом, как отмечает Bloomberg, пока остается неясным, сколько времени потребуется иракским политическим силам для формирования правящей коалиции.