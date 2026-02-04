Ультиматум Ираку

Согласно этим данным, новое предупреждение со стороны Соединенных Штатов было озвучено на встрече главы Центрального банка Ирака Али аль Аляка с высокопоставленными представителями американской администрации, которая прошла на прошлой неделе в Турции.

Администрация США рассматривает возможность ограничить доступ Багдада к доходам от экспорта нефти в случае назначения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны, которого считают чрезмерно ориентированным на Иран. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ряд источников.

Представитель Белого дома подтвердил факт переговоров, однако охарактеризовал их как плановые и технические, подчеркнув, что они не были связаны с фигурой аль-Малики. Сам аль Аляка в беседе с агентством также отверг утверждения о давлении со стороны США, заявив, что разговор касался «исключительно технических вопросов» и «не затрагивали темы с иным измерением».

«Аль Малики по-прежнему кандидат... Ничего не изменилось», – заявил представитель политика Хишам аль Рикаби.

Источники уточняют, что недовольство Вашингтона усиливается на фоне того, что аль-Малики, занимавший пост премьер-министра в 2006–2014 годах, не намерен снимать свою кандидатуру.

Парламентские выборы в Ираке состоялись в ноябре. В соответствии с действующей системой распределения власти должность премьер-министра закреплена за представителем шиитского большинства, тогда как другие ключевые посты традиционно распределяются между суннитами и курдами. При этом, как отмечает Bloomberg, пока остается неясным, сколько времени потребуется иракским политическим силам для формирования правящей коалиции.