USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Ультиматум Ираку

10:53 912

Администрация США рассматривает возможность ограничить доступ Багдада к доходам от экспорта нефти в случае назначения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны, которого считают чрезмерно ориентированным на Иран. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ряд источников.

Согласно этим данным, новое предупреждение со стороны Соединенных Штатов  было озвучено на встрече главы Центрального банка Ирака Али аль Аляка с высокопоставленными представителями американской администрации, которая прошла на прошлой неделе в Турции.

Представитель Белого дома подтвердил факт переговоров, однако охарактеризовал их как плановые и технические, подчеркнув, что они не были связаны с фигурой аль-Малики. Сам аль Аляка в беседе с агентством также отверг утверждения о давлении со стороны США, заявив, что разговор касался «исключительно технических вопросов» и «не затрагивали темы с иным измерением».

«Аль Малики по-прежнему кандидат... Ничего не изменилось», – заявил представитель политика Хишам аль Рикаби.

Источники уточняют, что недовольство Вашингтона усиливается на фоне того, что аль-Малики, занимавший пост премьер-министра в 2006–2014 годах, не намерен снимать свою кандидатуру.

Парламентские выборы в Ираке состоялись в ноябре. В соответствии с действующей системой распределения власти должность премьер-министра закреплена за представителем шиитского большинства, тогда как другие ключевые посты традиционно распределяются между суннитами и курдами. При этом, как отмечает Bloomberg, пока остается неясным, сколько времени потребуется иракским политическим силам для формирования правящей коалиции.

Не могут найти сына Каддафи
Не могут найти сына Каддафи
11:05 603
Ультиматум Ираку
Ультиматум Ираку
10:53 913
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
10:37 1013
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
10:03 1338
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
09:35 1924
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема
00:10 11077
Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция; все еще актуально
3 февраля 2026, 20:00 7724
Трамп считает, что Путин сдержал слово...
Трамп считает, что Путин сдержал слово... обновлено 02:03
02:03 6833
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи обновлено 01:38
01:38 8271
Четыре требования Израиля по Ирану
Четыре требования Израиля по Ирану обновлено 01:37
01:37 4962
Место встречи можно изменить...
Место встречи можно изменить... обновлено 01:17
01:17 11602

ЭТО ВАЖНО

Не могут найти сына Каддафи
Не могут найти сына Каддафи
11:05 603
Ультиматум Ираку
Ультиматум Ираку
10:53 913
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
10:37 1013
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
10:03 1338
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
09:35 1924
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема
00:10 11077
Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция; все еще актуально
3 февраля 2026, 20:00 7724
Трамп считает, что Путин сдержал слово...
Трамп считает, что Путин сдержал слово... обновлено 02:03
02:03 6833
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи обновлено 01:38
01:38 8271
Четыре требования Израиля по Ирану
Четыре требования Израиля по Ирану обновлено 01:37
01:37 4962
Место встречи можно изменить...
Место встречи можно изменить... обновлено 01:17
01:17 11602
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться