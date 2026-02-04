Не могут найти сына Каддафи

USD 1.7000
В больнице города Эз-Зинтан на западе Ливии опровергли поступление тела Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, сообщает портал Al Wasat.

Кроме того, медицинское учреждение в соседнем Эр-Раджбане также не располагает информацией о местонахождении погибшего.

Накануне поступила информация о гибели Сейфа аль-Ислама Каддафи к югу от столицы Ливии, Триполи. По предварительным сведениям, он был убит в районе активных боевых действий между вооруженными группировками.

Телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники, близкие к семье Каддафи, Сейф аль-Ислам получил смертельное ранение, когда находился в саду рядом со своей резиденцией. Нападавших было четверо, все они скрылись с места происшествия. При этом телеканал Al Jazeera утверждает, что перед покушением все камеры видеонаблюдения в доме Каддафи были выведены из строя.

Генеральная прокуратура Ливии подтвердила, что причиной смерти стали огнестрельные ранения. Сторонники Каддафи потребовали проведения официального расследования.

Сейф аль-Ислам Каддафи – второй сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи. В 2021 году он намеревался участвовать в президентских выборах, однако голосование так и не состоялось.

