Задержали Магеррамова. Он ударил ножом футболиста

В Гяндже задержан 25-летний Нихад Магеррамов, подозреваемый в нанесении ножевых ранений футболисту «Кяпаза» Вейсалу Рзаеву.
Расследование по факту продолжается.
Рзаев госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести.
