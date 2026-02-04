В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины

Второй раунд переговоров России, Украины и США стартовал в Абу-Даби. Переговоры, как ожидается, продлятся два дня – 4-5 февраля, сообщают российские СМИ. Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что в Абу-Даби начался очередной этап переговоров в трехстороннем формате — Украина, США и Россия. Консультации, по его словам, сейчас проводятся в трехстороннем формате. Затем состоится работа в отдельных группах, после чего запланирована повторная синхронизация позиций. Источник ТАСС также подтвердил начало переговоров. Как отмечает агентство, они проходят «в разных форматах».

*** 13:26 Переговоры России и Украины в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Журналисты приглашены не будут. Пресс-конференция по окончании встречи не запланирована, отметил собеседник. Он не исключил публикации итогового коммюнике. Прошлые переговоры в ОАЭ, состоявшиеся с 23 по 24 января, также шли в закрытом режиме. Переговоры России и Украины с участием США пройдут 4-5 февраля в Абу-Даби, одной из ключевых тем остается территориальный вопрос.

* * * 12:36 Второй раунд переговоров России, Украины и США, намеченный на 4–5 февраля, может оказаться более результативным, чем ожидается, сообщает Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников. Собеседники издания отмечают, что обе стороны - Москва и Киев - на переговорах ведут себя более «конструктивно», хотя признают, что это слово часто используют слишком свободно.