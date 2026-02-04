В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины

Второй раунд переговоров России, Украины и США стартовал в Абу-Даби. Переговоры, как ожидается, продлятся два дня – 4-5 февраля, сообщают российские СМИ.
Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что в Абу-Даби начался очередной этап переговоров в трехстороннем формате — Украина, США и Россия.
Консультации, по его словам, сейчас проводятся в трехстороннем формате. Затем состоится работа в отдельных группах, после чего запланирована повторная синхронизация позиций.
Источник ТАСС также подтвердил начало переговоров. Как отмечает агентство, они проходят «в разных форматах».
Переговоры России и Украины в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Журналисты приглашены не будут. Пресс-конференция по окончании встречи не запланирована, отметил собеседник. Он не исключил публикации итогового коммюнике. Прошлые переговоры в ОАЭ, состоявшиеся с 23 по 24 января, также шли в закрытом режиме.
Переговоры России и Украины с участием США пройдут 4-5 февраля в Абу-Даби, одной из ключевых тем остается территориальный вопрос.
Второй раунд переговоров России, Украины и США, намеченный на 4–5 февраля, может оказаться более результативным, чем ожидается, сообщает Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников.
Собеседники издания отмечают, что обе стороны - Москва и Киев - на переговорах ведут себя более «конструктивно», хотя признают, что это слово часто используют слишком свободно.
Американский эксперт по внешней политике, консультировавший Киев, подчеркнул, что «раньше эти переговоры были сродни вырыванию зубов без анестезии».
«Мне хотелось кричать, когда приходилось видеть очередное сообщение о том, что обсуждения были «конструктивными». Но теперь я думаю, что они в некотором смысле действительно конструктивны. Я замечаю, что русские относятся к этим переговорам серьезнее», – рассказал собеседник.
По его мнению, ситуация улучшилась после обновления состава украинской делегации. Собеседник Politico с «осторожным оптимизмом» подчеркнул, что «есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной».
Бывший украинский чиновник, также общавшийся с изданием, согласился, что настроение изменилось, как и тон России за столом переговоров, однако он был «менее оптимистичен».
Ночью в Абу-Даби на переговоры прибыла российская делегация. Первоначально второй раунд трехсторонних переговоров планировалось провести 1 февраля, но, как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «потребовалась дополнительная стыковка графиков».
Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля заявил, что Киев готов к «реальным шагам» и сейчас «реально достичь достойного и продолжительного мира». Ранее президент США Дональд Трамп также отмечал, что стороны приблизились к урегулированию, и предстоящие переговоры имеют шанс на успех.