USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Американский газ дойдет и до Украины

12:50 454

В марте 2026 года Украина начнет получать первые поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США транзитом через Балканы, Румынию и Молдову. Об этом сообщает Reuters.

Объединенная греческая компания Atlantic – SEE LNG Trade S.A. сообщила о первом соглашении, предусматривающем поставки американского СПГ в Украину с марта 2026 года.

Газ будет прибывать в греческий СПГ-терминал Ревитусса. Его поставки украинскому «Нафтогазу» будут происходить через трубопровод, проходящий через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.

«Нафтогаз» и ATLANTIC-SEE подписали соответствующее соглашение в ноябре 2025 года.

В посольстве США в Украине приветствовали новости и отметили, что это «взаимовыгодное сотрудничество для Украины и Америки, провозглашает новый маршрут для замещения российского газа в Европе и демонстрирует, как американский бизнес поддерживает энергетическую безопасность Украины».

Сама Греция в прошлом году согласилась с 2030 года импортировать 700 млн кубометров в год американского СПГ.

В Еврокомиссии считают, что решение ЕС по замене российских энергоносителей американскими, в частности, за счет увеличения приобретения сжиженного газа из США, не приведет к зависимости ЕС от Соединенных Штатов.

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 99
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 282
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 470
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 793
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11484
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 767
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1396
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1137
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 726
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1741
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2682

ЭТО ВАЖНО

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 99
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 282
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 470
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 793
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11484
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 767
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1396
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1137
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 726
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1741
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2682
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться