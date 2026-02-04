Американский газ дойдет и до Украины

В марте 2026 года Украина начнет получать первые поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США транзитом через Балканы, Румынию и Молдову. Об этом сообщает Reuters.

Объединенная греческая компания Atlantic – SEE LNG Trade S.A. сообщила о первом соглашении, предусматривающем поставки американского СПГ в Украину с марта 2026 года.

Газ будет прибывать в греческий СПГ-терминал Ревитусса. Его поставки украинскому «Нафтогазу» будут происходить через трубопровод, проходящий через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.

«Нафтогаз» и ATLANTIC-SEE подписали соответствующее соглашение в ноябре 2025 года.

В посольстве США в Украине приветствовали новости и отметили, что это «взаимовыгодное сотрудничество для Украины и Америки, провозглашает новый маршрут для замещения российского газа в Европе и демонстрирует, как американский бизнес поддерживает энергетическую безопасность Украины».

Сама Греция в прошлом году согласилась с 2030 года импортировать 700 млн кубометров в год американского СПГ.

В Еврокомиссии считают, что решение ЕС по замене российских энергоносителей американскими, в частности, за счет увеличения приобретения сжиженного газа из США, не приведет к зависимости ЕС от Соединенных Штатов.