Самоуверенный Иран обещает не уступать США

Иранский парламентарий Манучехр Моттаки считает, что вероятность военного столкновения с Соединенными Штатами снизилась со «100 % до примерно 50 %, поскольку США сомневаются в возможности одержать победу». Об этом сообщает Iran International.

Он полагает, что переговоры вряд ли приведут к практическим результатам, но при этом «могут удержать Вашингтон от развязывания войны». Кроме того, продолжил депутат, иранцам не стоит ожидать ощутимых дивидендов от переговорного процесса.

Моттаки добавил, что за последний месяц США пытались манипулировать «угрозами войны для влияния на общественное мнение в Иране и мире», однако эти меры не дали результатов.

Тем временем вице-спикер иранского парламента Али Мотаххари заявил, что Иран не отступит от своих красных линий в любых переговорах, включая право на обогащение урана, развитие ракетной программы и поддержку региональных союзников.

«У иранских чиновников есть красные линии, которые они обязательно будут соблюдать в ходе любых переговоров, включая сохранение права на обогащение, дальность ракет и поддержку «оси сопротивления», – указал Мотаххари.

По его словам, Иран никогда не пойдет на уступки по этим вопросам и никогда не согласится признавать Израиль. Мотаххари также считает, что Вашингтон «исчерпал свои методы давления», и Тегеран не собирается отступать под внешним давлением.