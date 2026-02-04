Азербайджанцы охладели к доллару

В прошлом году на валютных аукционах предложение превысило спрос. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной учетной ставке, сообщил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

По его словам, при предложении в размере 70 млн долларов на одном из аукционов спрос составил 54 млн долларов. В январе объем закупок долларов населением снизился до минимального уровня за последние три–четыре года и составил 18 млн долларов.

Кязымов отметил, что часть трансфертов Нефтяного фонда была предложена Министерству финансов в долларовом выражении, и при появлении спроса эти средства могут быть реализованы в последующие месяцы.

Глава ЦБА добавил, что в текущих условиях основное внимание уделяется изменениям баланса валютных резервов.