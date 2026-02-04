USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Азербайджанцы охладели к доллару

Утверждают в Центробанке
12:58 1408

В прошлом году на валютных аукционах предложение превысило спрос. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной учетной ставке, сообщил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

По его словам, при предложении в размере 70 млн долларов на одном из аукционов спрос составил 54 млн долларов. В январе объем закупок долларов населением снизился до минимального уровня за последние три–четыре года и составил 18 млн долларов.

Кязымов отметил, что часть трансфертов Нефтяного фонда была предложена Министерству финансов в долларовом выражении, и при появлении спроса эти средства могут быть реализованы в последующие месяцы.

Глава ЦБА добавил, что в текущих условиях основное внимание уделяется изменениям баланса валютных резервов.

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 123
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 312
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 493
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 809
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11490
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 769
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1409
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1140
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 732
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1751
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2689

ЭТО ВАЖНО

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 123
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 312
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 493
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 809
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11490
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 769
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1409
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1140
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 732
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1751
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2689
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться