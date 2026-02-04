USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Эстония задержала судно с россиянами

13:03 647

Власти Эстонии задержали у острова Найссаар во внутренних водах страны контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов с российским экипажем на борту. Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург и может быть вовлечено в контрабанду, сообщила во вторник, 3 февраля, эстонская телерадиокомпания ERR.

По ее данным, контейнеровоз был задержан ранее в тот же день для таможенного контроля в ходе совместной операции Военно-морских сил Эстонии, следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) и полиции. Операция, в которой участвовали более 50 человек из разных ведомств, прошла спокойно. Экипаж при этом не оказывал сопротивления и проявлял готовность к сотрудничеству.

Таможенники проводят первичную проверку, 188-метровое грузовое судно находится на якорной стоянке и будет отправлено в порт для более тщательной проверки, указывает ERR. «Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается», - цитирует медиакомпания слова руководителя полицейского спецназа K-komando Марека Ааса.

Контейнеровоз прибыл в воды Эстонии для заправки топливом. По данным ВМС Эстонии, он не находится под санкциями Европейского союза. В экипаж входят 23 человека, все они граждане РФ. Как долго продлится разбирательство, пока неясно.

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 119
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 307
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 487
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 807
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11490
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 768
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1407
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1139
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 730
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1749
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2688

