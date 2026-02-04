Эстония задержала судно с россиянами

Власти Эстонии задержали у острова Найссаар во внутренних водах страны контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов с российским экипажем на борту. Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург и может быть вовлечено в контрабанду, сообщила во вторник, 3 февраля, эстонская телерадиокомпания ERR.

По ее данным, контейнеровоз был задержан ранее в тот же день для таможенного контроля в ходе совместной операции Военно-морских сил Эстонии, следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) и полиции. Операция, в которой участвовали более 50 человек из разных ведомств, прошла спокойно. Экипаж при этом не оказывал сопротивления и проявлял готовность к сотрудничеству.

Таможенники проводят первичную проверку, 188-метровое грузовое судно находится на якорной стоянке и будет отправлено в порт для более тщательной проверки, указывает ERR. «Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается», - цитирует медиакомпания слова руководителя полицейского спецназа K-komando Марека Ааса.

Контейнеровоз прибыл в воды Эстонии для заправки топливом. По данным ВМС Эстонии, он не находится под санкциями Европейского союза. В экипаж входят 23 человека, все они граждане РФ. Как долго продлится разбирательство, пока неясно.