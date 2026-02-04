USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Бакинцев предупреждают о снеге и гололеде

13:15 1259

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В ночь с 4 на 5 февраля и вечером местами снег. Днем северо-западный ветер усилится, затем сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 2-4 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм рт. ст., относительная влажность 70 - 80%. Ночью и утром на пригородных дорогах возможен гололед.

В регионах Азербайджана прогнозируются дожди, снег, местами интенсивные. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, в высокогорье 8-13, днем 0-3 градуса мороза. На горных и предгорных дорогах гололед.

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 127
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 316
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 495
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 809
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11492
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 772
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1412
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1142
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 733
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1753
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2691

