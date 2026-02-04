Бакинцев предупреждают о снеге и гололеде

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В ночь с 4 на 5 февраля и вечером местами снег. Днем северо-западный ветер усилится, затем сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 2-4 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм рт. ст., относительная влажность 70 - 80%. Ночью и утром на пригородных дорогах возможен гололед.

В регионах Азербайджана прогнозируются дожди, снег, местами интенсивные. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, в высокогорье 8-13, днем 0-3 градуса мороза. На горных и предгорных дорогах гололед.