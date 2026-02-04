Подробное досье от Украины Америке

Украинское посольство в Соединенных Штатах официально передало Государственному департаменту исчерпывающие данные об обстрелах, которые Российская Федерация осуществляла после заявления о согласии на паузу в атаках по энергетической системе. Предоставленная информация основана на результатах ночных ударов и совместных отчетах военных и энергетиков, что должно усилить позицию Украины в международных переговорах. Об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина сказала во время общения с прессой на полях Ukrainian Week в Вашингтоне, передает корреспондент «Суспільного».

По словам дипломата, передача документов состоялась 3 февраля. Она подчеркнула, что данные содержат подробное описание каждого инцидента, который произошел несмотря на публичные заявления РФ о приостановке огня.

«Посольство сегодня (3 февраля – ред.) передало в Государственный департамент подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента объявления так называемого «согласия» России на перемирие. Очень подробная информация предоставлена сегодня по результатам ночного обстрела», – заявила Стефанишина.

Этот пакет данных готовился в тесной координации с Министерством энергетики и Вооруженными силами Украины. По убеждению посла, документальное подтверждение нарушений со стороны России поможет международным партнерам избавиться от иллюзий и усилить давление на РФ.

Параллельно с этим украинская делегация в Вашингтоне сосредоточилась на продвижении санкционных инициатив в Конгрессе США. Речь идет о законопроектах, предусматривающих ограничения против государств, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. Сейчас в Палате представителей и Сенате зарегистрировано три соответствующих документа.

Посол отметила, что, несмотря на чувствительность определенных вопросов, в частности тарифной политики, по всем проектам найдены двухпартийные компромиссы. Главной задачей украинской стороны в настоящее время является стимулирование вынесения этих инициатив на финальное голосование.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин выполнил обещание прекратить удары по украинским городам сроком на одну неделю. По словам американского лидера, пауза в атаках была связана с периодом сильных морозов, однако сейчас обстрелы возобновились.