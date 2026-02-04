USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Подробное досье от Украины Америке

13:23 707

Украинское посольство в Соединенных Штатах официально передало Государственному департаменту исчерпывающие данные об обстрелах, которые Российская Федерация осуществляла после заявления о согласии на паузу в атаках по энергетической системе. Предоставленная информация основана на результатах ночных ударов и совместных отчетах военных и энергетиков, что должно усилить позицию Украины в международных переговорах. Об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина сказала во время общения с прессой на полях Ukrainian Week в Вашингтоне, передает корреспондент «Суспільного».

По словам дипломата, передача документов состоялась 3 февраля. Она подчеркнула, что данные содержат подробное описание каждого инцидента, который произошел несмотря на публичные заявления РФ о приостановке огня.

«Посольство сегодня (3 февраля – ред.) передало в Государственный департамент подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента объявления так называемого «согласия» России на перемирие. Очень подробная информация предоставлена сегодня по результатам ночного обстрела», – заявила Стефанишина.

Этот пакет данных готовился в тесной координации с Министерством энергетики и Вооруженными силами Украины. По убеждению посла, документальное подтверждение нарушений со стороны России поможет международным партнерам избавиться от иллюзий и усилить давление на РФ.

Параллельно с этим украинская делегация в Вашингтоне сосредоточилась на продвижении санкционных инициатив в Конгрессе США. Речь идет о законопроектах, предусматривающих ограничения против государств, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. Сейчас в Палате представителей и Сенате зарегистрировано три соответствующих документа.

Посол отметила, что, несмотря на чувствительность определенных вопросов, в частности тарифной политики, по всем проектам найдены двухпартийные компромиссы. Главной задачей украинской стороны в настоящее время является стимулирование вынесения этих инициатив на финальное голосование.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин выполнил обещание прекратить удары по украинским городам сроком на одну неделю. По словам американского лидера, пауза в атаках была связана с периодом сильных морозов, однако сейчас обстрелы возобновились.

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 133
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 321
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 500
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 814
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11493
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 774
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1415
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1143
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 734
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1754
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2692

ЭТО ВАЖНО

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 133
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 321
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 500
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 814
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11493
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 774
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1415
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1143
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 734
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1754
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2692
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться