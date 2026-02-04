Москва играет в мир, готовясь к новым ударам

Россия, вероятно, попытается представить соблюдение так называемого «энергетического перемирия» как уступку, рассчитывая получить дополнительные рычаги влияния на предстоящем раунде переговоров с Украиной и США в Абу-Даби. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что массированная комбинированная атака России в ночь на 3 февраля по Украине лишь подтвердила: Москва никогда не намеревалась использовать мораторий на энергетические удары для деэскалации войны или для реального продвижения предложенных США мирных переговоров.

По данным ISW, Россия ранее уже предлагала краткосрочные прекращения огня, создавая видимость заинтересованности в мирном урегулировании, при этом неоднократно отклоняя призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на дальнобойные удары и прекращение огня.

«Кремль, вероятно, попытается представить соблюдение этого краткосрочного моратория на энергетические удары как значительную уступку, чтобы получить рычаги влияния на будущих мирных переговорах, даже несмотря на то, что использовал эти несколько дней для накопления ракет для более масштабного удара», – считают аналитики.

В то же время в ISW подчеркивают, что это перемирие не представляет собой реальной уступки со стороны России, поскольку российские войска продолжали наносить удары по украинской логистике и инфраструктуре во время моратория, просто сменив одну цель на другую.