USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Москва играет в мир, готовясь к новым ударам

13:24 773

Россия, вероятно, попытается представить соблюдение так называемого «энергетического перемирия» как уступку, рассчитывая получить дополнительные рычаги влияния на предстоящем раунде переговоров с Украиной и США в Абу-Даби. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что массированная комбинированная атака России в ночь на 3 февраля по Украине лишь подтвердила: Москва никогда не намеревалась использовать мораторий на энергетические удары для деэскалации войны или для реального продвижения предложенных США мирных переговоров.

По данным ISW, Россия ранее уже предлагала краткосрочные прекращения огня, создавая видимость заинтересованности в мирном урегулировании, при этом неоднократно отклоняя призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на дальнобойные удары и прекращение огня.

«Кремль, вероятно, попытается представить соблюдение этого краткосрочного моратория на энергетические удары как значительную уступку, чтобы получить рычаги влияния на будущих мирных переговорах, даже несмотря на то, что использовал эти несколько дней для накопления ракет для более масштабного удара», – считают аналитики.

В то же время в ISW подчеркивают, что это перемирие не представляет собой реальной уступки со стороны России, поскольку российские войска продолжали наносить удары по украинской логистике и инфраструктуре во время моратория, просто сменив одну цель на другую.

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 129
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 317
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 497
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 811
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11492
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 774
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1412
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1143
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 733
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1753
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2691

