Израиль проверяет готовность к атаке Ирана

Израильская армия отработала сценарий отражения массированного удара Ирана, при котором по густонаселенным районам страны может быть выпущено до двух тысяч ракет, сообщает газета Maariv.

В рамках учений отрабатывалась гипотетическая атака Ирана на израильские города с применением около 2 тыс. ракет. По данным источников, Командование тыла армии Израиля (ЦАХАЛ) провело крупномасштабные маневры, включавшие эвакуацию жителей и оказание медицинской помощи пострадавшим в зонах разрушений.

Сотни военнослужащих и командиров участвовали в учениях на базе в районе Зиким к югу от Тель-Авива. Основной целью маневров была отработка действия на случай возможных массированных ракетных ударов по густонаселенным центрам страны.

Учения проходили ночью с привлечением подразделений гражданской обороны. Военные тренировали взаимодействие в условиях обрушения зданий и инфраструктуры, а также при масштабных разрушениях.

По информации Командования тыла, эти учения были запланированы в рамках регулярной учебной программы и считаются одними из наиболее значимых. При этом официальных заявлений ЦАХАЛ о проведении маневров пока не поступало.