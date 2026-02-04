USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Израиль проверяет готовность к атаке Ирана

13:46 499

Израильская армия отработала сценарий отражения массированного удара Ирана, при котором по густонаселенным районам страны может быть выпущено до двух тысяч ракет, сообщает газета Maariv.

В рамках учений отрабатывалась гипотетическая атака Ирана на израильские города с применением около 2 тыс. ракет. По данным источников, Командование тыла армии Израиля (ЦАХАЛ) провело крупномасштабные маневры, включавшие эвакуацию жителей и оказание медицинской помощи пострадавшим в зонах разрушений.

Сотни военнослужащих и командиров участвовали в учениях на базе в районе Зиким к югу от Тель-Авива. Основной целью маневров была отработка действия на случай возможных массированных ракетных ударов по густонаселенным центрам страны.

Учения проходили ночью с привлечением подразделений гражданской обороны. Военные тренировали взаимодействие в условиях обрушения зданий и инфраструктуры, а также при масштабных разрушениях.

По информации Командования тыла, эти учения были запланированы в рамках регулярной учебной программы и считаются одними из наиболее значимых. При этом официальных заявлений ЦАХАЛ о проведении маневров пока не поступало.

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 128
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 317
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 497
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 810
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11492
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 773
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1412
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1142
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 733
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1753
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2691

ЭТО ВАЖНО

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 128
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 317
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 497
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 810
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11492
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 773
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1412
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1142
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 733
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1753
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2691
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться