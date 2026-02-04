Крупнейшие учения США в Африке

Соединенные Штаты намерены в мае провести крупнейшие учения в Африке - «Африканский лев». В основном они будут проходить в Марокко при участии военных из 19 стран Африки, нескольких государств Европы, Южной Америки и Ближнего Востока, заявил глава Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ) генерал Дагвин Андерсон.
«Наши крупнейшие (в Африке) учения (пройдут) в Марокко и будут называться «Африканский лев». Мы ждем их в мае. ...В учениях «Африканский лев» примут участие 19 стран Африки, 6 (государств) Европы, а также несколько (партнеров) из Южной Америки и Ближнего Востока», - сказал он на брифинге.
Андерсон добавил, что отдельные маневры в рамках учений пройдут в Тунисе, Гане и Сенегале. По словам военачальника, помимо «Африканского льва» США уже проводят в Мозамбике учения Cutlass Express («Молниеносный клинок»), в которых принимают участие 14 африканских и пять европейских стран, а также два государства Индо-Тихоокеанского региона. Он также упомянул учения Justified Accord («Согласие по праву»), которые пройдут в Кении, Танзании и Джибути.
Андерсон подчеркнул, что все учения носят многосторонний характер, поскольку направлены на борьбу с общими угрозами в лице терроризма, контрабанды и распространения наркотиков. США также проведут в Кот-д'Ивуаре и Ливии учения Flintlock («Кремень»).
«Африканский лев» - международные ежегодные военные учения, в которых принимают участие военнослужащие США.