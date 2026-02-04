USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Крупнейшие учения США в Африке

14:01 270

Соединенные Штаты намерены в мае провести крупнейшие учения в Африке - «Африканский лев». В основном они будут проходить в Марокко при участии военных из 19 стран Африки, нескольких государств Европы, Южной Америки и Ближнего Востока, заявил глава Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ) генерал Дагвин Андерсон.

«Наши крупнейшие (в Африке) учения (пройдут) в Марокко и будут называться «Африканский лев». Мы ждем их в мае. ...В учениях «Африканский лев» примут участие 19 стран Африки, 6 (государств) Европы, а также несколько (партнеров) из Южной Америки и Ближнего Востока», - сказал он на брифинге.

Андерсон добавил, что отдельные маневры в рамках учений пройдут в Тунисе, Гане и Сенегале. По словам военачальника, помимо «Африканского льва» США уже проводят в Мозамбике учения Cutlass Express («Молниеносный клинок»), в которых принимают участие 14 африканских и пять европейских стран, а также два государства Индо-Тихоокеанского региона. Он также упомянул учения Justified Accord («Согласие по праву»), которые пройдут в Кении, Танзании и Джибути.

Андерсон подчеркнул, что все учения носят многосторонний характер, поскольку направлены на борьбу с общими угрозами в лице терроризма, контрабанды и распространения наркотиков. США также проведут в Кот-д'Ивуаре и Ливии учения Flintlock («Кремень»).

«Африканский лев» - международные ежегодные военные учения, в которых принимают участие военнослужащие США.

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 124
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 313
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 493
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 809
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11491
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 770
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1409
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1140
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 733
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1752
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2689

