Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?

Евросоюз ввел новый регламент, согласно которому весь газ, поступающий в ЕС через турецко-болгарскую границу, по умолчанию считается российским, если заранее не доказано обратное. В этой связи Азербайджан и Турция обязаны документально подтверждать происхождение поставляемого газа, иначе его импорт в Европу может быть заблокирован.

Комментируя ситуацию в интервью haqqin.az, глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан заявил, что для Азербайджана данный регламент не представляет серьезной угрозы.

«Нам нечего волноваться, так как у нас своего газа настолько достаточно, что мы заинтересованы в продаже своего ресурса, нежели оглядываться на поставки из России. В отдельные периоды Азербайджан действительно импортирует российский газ, при этом часто упускается из виду тот факт, что наша страна также осуществляла поставки газа в Россию, причем неоднократно», - отметил эксперт.

Говоря о позиции европейских структур, Ильхам Шабан подчеркнул, что если Еврокомиссия не хочет иметь торговлю с энергоресурсами России, то она устанавливает новые нормативы для импорта газа. Эксперт пояснил, что по сути от поставщиков требуется лишь прозрачная информация о происхождении топлива.

«Просто необходимо передать ЕК данные о происхождении газа: с какого месторождения добыто, в каких объемах и как товарные объемы распределились между покупателями. При текущих и прогнозируемых показателях добычи у Азербайджана не возникнет проблем с выполнением этих требований. Если в 2027 году Азербайджан будет добывать 40 млрд кубов товарного газа и на экспорт поставит 27 млрд кубов, то зеленый свет будет по всем параметрам. Не думаю, что потребуется какого-либо молекулярного анализа газа», - добавил Ильхам Шабан.