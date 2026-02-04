Трамп дал отбой

USD 1.7000
Федеральные войска, направлявшиеся в Миннеаполис для разгона протестующих, в минувшие выходные получили команду «отбой», что может свидетельствовать о решении властей не обострять ситуацию в городе, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

По информации источников, в Миннеаполис планировалось направить около 1,5 тыс. военнослужащих дивизии с Аляски, а также не менее 200 солдат из Техаса. Телеканал отмечает, что приказ о вводе войск последовал после того, как администрация президента Дональда Трампа дала понять о готовности к деэскалации напряженности, возникшей после гибели двух протестующих 7 и 24 января в столкновениях с правоохранителями.

Демократы резко раскритиковали действия силовиков и руководства Белого дома. По сведениям американской прессы, в ответ Белый дом перешел к менее конфронтационной стратегии: Трамп фактически отстранил министра внутренней безопасности Кристи Ноэм от руководства операциями в Миннеаполисе. Вместо нее на место событий был направлен координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман, который будет отчитываться напрямую перед президентом. Кроме того, Министерство юстиции США начало расследование возможного нарушения прав человека в связи со смертью мужчины, убитого сотрудником пограничной службы.

В начале недели Ноэм объявила, что все сотрудники правоохранительных органов США, участвующие в разгоне протестующих против миграционной политики, будут обязаны носить нательные видеокамеры.

Ранее в Миннеаполис по распоряжению Белого дома были направлены значительные силы для активизации задержания нелегальных мигрантов и борьбы с преступностью, что вызвало волну протестов против присутствия силовиков и применяемой ими жесткой тактики.

