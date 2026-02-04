Запад держит санкции против России «на старте»

USD 1.7000
США разработали очередной пакет санкций против России, однако пока воздерживаются от их ввода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Собеседники Bloomberg подчеркнули, что относятся к мирным переговорам между Россией и Украиной с растущим скепсисом.

В то же время Европейский союз подготовил новый, уже 20-й по счету пакет санкций против РФ. Его принятие откладывается, хотя, по данным Politico со ссылкой на европейских дипломатов, Еврокомиссия может утвердить меры «в любой день».

Подготовка нового пакета санкций сопровождается закрытыми консультациями между представителями стран ЕС. В минувшие выходные послы государств-членов обсудили свои позиции с Еврокомиссией в неформальном формате, отмечает статья.

Politico сообщает, что такие внутренние встречи в ЕК называют «исповедями», а заседания по утверждению новых назначений – «конклавами», что отражает склонность Брюсселя использовать католические термины для описания политических процессов.

Собеседники издания сообщили, что ожидается представление санкций до 24 февраля. Эти же сроки ранее называл Euractiv. Накануне этого дня в Брюсселе пройдет встреча глав МИД стран ЕС, которая может стать ориентиром для окончательного утверждения пакета, пишет Politico.

Bloomberg ранее сообщил, что новый пакет санкций может ограничить импорт российских металлов, включая иридий, родий, платину и медь, и его введение может состояться до конца месяца. При этом собеседники Politico отказались подтверждать эти данные.

