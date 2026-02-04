Верховный суд отказал бывшему судье-взяточнику

USD 1.7000
Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор в отношении бывшего судьи Бардинского районного суда Эльсуна Ахмедова.

Как сообщает haqqin.az, решение было принято в ходе разбирательства под председательством судьи Ильгара Джафарова. Согласно решению, жалоба бывшего судьи не была удовлетворена. Вердикт суда оставлен в силе.

Напомним, приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 22 января 2025 года Эльсун Ахмедов был приговорен к 5 годам лишения свободы. Бывший судья был арестован в зале суда.

Гянджинский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции.

Отметим, что в период работы Эльсуна Ахмедова в качестве судьи Бардинского районного суда были установлены обоснованные подозрения в получении им крупной взятки от членов семьи подсудимого в обмен на смягчение приговора по уголовному делу по статье 234.2 УК Азербайджана.

Также отметим, что в связи с выявлением недочетов в профессиональной деятельности Э.Ахмедова срок его полномочий не был продлен решением Судебно-правового совета по оценке деятельности судей от 21 декабря 2023 года.

Бывший судья был обвинен по статье 311.3.3 (взяточничество в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

