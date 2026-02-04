Зверски убивший племянницу мужчина скончался

USD 1.7000
Инара Рафикгызы
14:24 520

Скончался Али Нагиев, обвиняемый в убийстве племянницы и нанесении тяжелых травм ее брату в Джалилабадском районе, сообщает haqqin.az.

Причина его смерти в настоящее время устанавливается.

Напомним, трагедия произошла три дня назад в селе Учтепе. В результате нападения собственного дяди 15-летняя Хагигат Нагиева погибла, ее 14-летний брат Гусейн получил тяжелые ранения.

Подозреваемый был задержан правоохранительными органами.

Согласно имеющейся у haqqin.az информации, оба брата Нагиевы - Муса и Али - жили в одном дворе, в доме своего отца. А.Нагиев жил в доме отца, а М.Нагиев построил себе отдельный дом в другом конце двора и жил там со своей семьей. После возвращения из тюрьмы А.Нагиев расстался с женой.

А.Нагиев, по натуре агрессивный, после возвращения из тюрьмы стал вести себя еще более агрессивно по отношению к членам семьи и родственникам. Жена его жила в доме своего отца, расположенном по соседству с домом Нагиевых, со своими детьми. Али запретил супруге брата общаться со своей бывшей женой. Однако невестка – жена Мусы – продолжала поддерживать с той общение. По первоначальным предположениям, Али совершил это преступление, чтобы отомстить невестке – жене брата. Он также хотел убить и мать своих племянников, но не нашел ее дома.

Следует отметить, что в Джалилабадской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства одного человека и покушения на умышленное убийство другого человека.

