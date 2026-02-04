Списки наркобаронов у Трампа

Президент Колумбии Густаво Петро передал президенту США Дональду Трампу список с именами наркобаронов, проживающими за пределами страны, для совместного их преследования.

По его словам, чтобы одержать победу над транснациональной наркоторговлей, в первую очередь надо задержать главарей этих преступных цепочек.

«Первая линия наркоторговли находится не в Колумбии. Она находится в Дубае, Мадриде и Майами. Это боссы боссов. Я назвал президенту Трампу их имена», — сообщил колумбийский лидер на пресс-конференции после встречи с главой Белого дома в Вашингтоне, которая прошла накануне.

Он указал на то, что деньги этих наркобаронов находятся за пределами Колумбии, и призвал преследовать их вместе с разведками разных стран.