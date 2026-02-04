USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Списки наркобаронов у Трампа

видео
14:37 162

Президент Колумбии Густаво Петро передал президенту США Дональду Трампу список с именами наркобаронов, проживающими за пределами страны, для совместного их преследования.

По его словам, чтобы одержать победу над транснациональной наркоторговлей, в первую очередь надо задержать главарей этих преступных цепочек.

«Первая линия наркоторговли находится не в Колумбии. Она находится в Дубае, Мадриде и Майами. Это боссы боссов. Я назвал президенту Трампу их имена», — сообщил колумбийский лидер на пресс-конференции после встречи с главой Белого дома в Вашингтоне, которая прошла накануне.

Он указал на то, что деньги этих наркобаронов находятся за пределами Колумбии, и призвал преследовать их вместе с разведками разных стран.

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 152
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 339
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 522
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 828
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11497
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 779
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1423
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1150
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 735
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1758
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2699

