USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Новые тарифы Birbank Biznes для предпринимателей: минимизируйте ваши расходы

14:36 66

Birbank Biznes, один из лидеров рынка бизнес и банковских услуг для предпринимателей, продолжает предоставлять новые возможности для микро-предпринимателей. Новые тарифы разработанные с учетом индивидуальных потребностей клиентов, предлагаются в трёх вариантах.

Тариф «Classic» позволяет предпринимателям совершать переводы и снимать наличные до 5 000 манатов без комиссии. При этом стоимость тарифа составляет всего 18.99 манатов в год или 5.99 манатов за 3 месяца.

Тариф «Plus» идеально подходит для предпринимателей, которые хотят полностью избежать комиссий при операциях до 10 000 манатов. Подключение тарифа требует единовременной оплаты всего 37.99 манатов в год. Трёхмесячная стоимость тарифа составляет 11.99 манатов.

Тариф «Premium», предоставляющий возможность сэкономить до 27% на расходах, позволяет без комиссии переводить и снимать наличные до 25 000 манатов. Стоимость тарифа составляет 95.99 манатов в год.

Независимо от выбранного тарифа, микро-предприниматели получают в подарок карту Visa Sahibkar, предоставляющую многочисленные преимущества, а её доставка осуществляется банком бесплатно.

С Birbank Biznes клиенты могут пользоваться всеми преимуществами цифрового банкинга, не посещая банк и экономя своё время.

Подробную информацию о тарифных пакетах можно получить в мобильном приложении Birbank Biznes: www.b-b.az/bbu.

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 149
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 336
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 517
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 826
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11496
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 778
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1419
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1148
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 735
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1758
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2698

ЭТО ВАЖНО

Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 149
Россияне в окружении в Купянске
Россияне в окружении в Купянске
14:35 336
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
14:24 517
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон?
Угрожает ли Азербайджану новый европейский закон? мнение эксперта
14:02 826
Ракетный удар по Белому дому
Ракетный удар по Белому дому главная тема; все еще актуально
3 февраля 2026, 21:39 11496
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам
Москва играет в мир, готовясь к новым ударам Анализ ISW
13:24 778
Азербайджанцы охладели к доллару
Азербайджанцы охладели к доллару Утверждают в Центробанке
12:58 1419
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
Самоуверенный Иран обещает не уступать США
12:53 1148
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
ЦБА повысил прогноз роста ВВП на 2026 год
12:35 735
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
Без гарантий союзников: Украина готовится защищать себя сама
12:07 1758
Трамп может развязать еще одну войну в Украине
Трамп может развязать еще одну войну в Украине The Telegraph
11:49 2698
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться