Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Строительный беспредел: есть ли выход?

Кямаля Алиева
14:39 153

Депутат Милли Меджлиса Рази Нуруллаев предложил усилить защиту граждан в сфере строительства, выступив за введение банковских гарантий или страхования для жилищно-строительных кооперативов. Кроме того, депутат настаивает на ужесточении персональной ответственности руководства ЖСК, создании черного списка недобросовестных компаний, усилении государственного надзора и разработке быстрых правовых механизмов помощи пострадавшим гражданам.

Комментируя данное заявление в интервью haqqin.az, эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде отметил, что этот вопрос поднимается не впервые. По его словам, в предыдущие годы он и его коллеги уже неоднократно обращали внимание на данную проблему. Эксперт считает, что при реализации любых строительных проектов, особенно со стороны ЖСК и строительных компаний, в случае сноса жилья граждан и последующего строительства на этом месте должен в обязательном порядке действовать механизм финансового обеспечения.

«Прежде чем начинать строительство, необходимо создать систему финансовых гарантий, а уже затем приступать к строительным работам. На практике в Азербайджане во многих случаях строительство фактически велось за счет средств граждан. К сожалению, особенно со стороны ЖСК, проекты нередко начинались с минимальными финансовыми ресурсами. Иногда все ограничивалось лишь сносом домов и выплатой гражданам временной компенсации за аренду жилья. Во многих случаях даже не оформлялись надлежащие документы на земельные участки, на которых велось строительство. Нередко здания возводились на землях, взятых в аренду, в том числе на государственной земле», — отметил Гасымзаде.

Эксперт подчеркнул, что формально этим практикам был положен конец, однако проблема до конца не решена. По его словам, сегодня, если ЖСК намерен построить жилой дом на каком-либо земельном участке, он должен быть приватизирован и оформлен надлежащим образом. Он напомнил, что уже несколько лет действует правило, согласно которому строительные компании сначала получают правоустанавливающие документы на землю, а затем приступают к строительству.

«Также должен быть создан обязательный финансовый механизм — своего рода гарантийная система или специализированный финансовый институт. Должно быть четко определено, кто именно несет ответственность — ЖСК, ООО или строительная компания, и эта ответственность должна быть подтверждена банковской гарантией. Подобные механизмы уже существуют: некоторые строительные компании сотрудничают с банками, которые финансируют строительство, а граждане при покупке жилья оформляют ипотечные кредиты через эти банки. Однако в проектах, где сносятся дома граждан и на их месте строятся новые здания, наличие финансовой гарантии или страхования должно быть обязательным», — подчеркнул эксперт.

По его словам, гарантом может выступать либо сам застройщик, либо банк-партнер, главное — чтобы граждане были защищены. Он отметил, что на сегодняшний день в Баку насчитывается около 20 проектов, строительство которых приостановлено по разным причинам, в том числе из-за нехватки финансирования.

«Чтобы в будущем такие проблемы не приобрели массовый характер, необходимо наличие финансово устойчивого гаранта — банка, кредитной организации или самого застройщика. В случае затягивания строительства или банкротства компании гарантированные средства могли бы быть использованы для защиты интересов граждан. Их можно было бы направить либо на выплату компенсации за снесенное жилье, либо на завершение недостроенных зданий. Реализация такого механизма была бы правильным и эффективным решением», — резюмировал Гасымзаде.

