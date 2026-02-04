USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Си переключился с Путина на Трампа

ОБНОВЛЕНО 17:48
17:48 2545

Председатель КНР Си Цзиньпин после видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

*** 14:54

Для отношений Москвы и Пекина «любое время года – это весна», заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент РФ назвал «образцовым» всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Пекином. Путин отметил, что «российско-китайский тандем» остается «важным стабилизирующим фактором» в условиях нарастающей турбулентности в мире.

В ответ председатель КНР отметил динамичное развитие торговых и культурно-гуманитарных связей Китая и России, заявил о необходимости «воспользоваться исторической возможностью» для их дальнейшего укрепления, «вместе нести ответственность крупных держав».

В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
19:43 2106
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
19:12 1235
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
19:05 932
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу ОБНОВЛЕНО 19:16
19:16 2004
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана? мнение эксперта
16:23 2494
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна фото; видео; обновлено 12:15
12:15 9479
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 1979
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 2940
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 3099
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13602
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 1139

