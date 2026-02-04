Си переключился с Путина на Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин после видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

*** 14:54

Для отношений Москвы и Пекина «любое время года – это весна», заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент РФ назвал «образцовым» всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Пекином. Путин отметил, что «российско-китайский тандем» остается «важным стабилизирующим фактором» в условиях нарастающей турбулентности в мире.

В ответ председатель КНР отметил динамичное развитие торговых и культурно-гуманитарных связей Китая и России, заявил о необходимости «воспользоваться исторической возможностью» для их дальнейшего укрепления, «вместе нести ответственность крупных держав».